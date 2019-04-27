Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцевГазета.Ru 16:31

Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

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