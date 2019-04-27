Политика
Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцевГазета.Ru 16:31
Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
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Зеленский прокомментировал возможное упрощение процедуры выдачи российских паспортов украинцам
Петербургский дневник17:07
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии высказал мнение, что борьба за титул окончена.
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Футбол
«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании
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Автоспорт
Результат Гасли исключен из протокола квалификации
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Шоу-бизнес
«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала
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Диетолог рекомендует суточную порцию пасхального кулича в 200 граммов
В Департаменте здравоохранения Москвы рекомендуют съедать в ходе пасхальных праздников 150-200 граммов кулича в сутки.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
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Авто
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Как удалось узнать «Авторевю», тестовая сборка Opel Zafira Life и Opel Vivaro начнется в мае, а к серийной сборке приступят в третьем квартале.
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Происшествия
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Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено в 16:47
Музыка
Лоза назвал шоу «Голос» ширпотребом после скандала с дочерью Алсу
Ранее iReactor писал, что победу Микеллы Абрамовой в финале «Голоса» прокомментировала продюсер и телеведущая Яна Рудковская.
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Футбол
Магомед Адиев — о матче с «Ростовом»: «Если Дюпин будет выручать нас, наберем в разы больше очков»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничью в матче 26-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). — В данной ситуации этот матч можно занести себе в актив.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Избившего начальницу поезда адвоката-дебошира заключили под стражу
Адвоката Владимира Болотина, который избил начальницу поезда «Петербург-Вологда», заключили под стражу 24 июня.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Кино
Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»
Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
Авто
Geely показали грузовик на метаноле
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Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Кино
«Мстители 4» стартовали лучше «Мстителей 3» в домашнем прокате
Фильм "Мстители 4: Финал" успешно стартовал в домашнем прокате.
Обновлено вчера в 04:11
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
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Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Футбол
«Арсенал» поиздевался над «Спартаком» после разгрома
Тульская команда выиграла со счетом 3:0.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39