Политика

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцевГазета.Ru 16:31

Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
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Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

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Зеленский отреагировал на слова Путина

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Зеленский прокомментировал возможное упрощение процедуры выдачи российских паспортов украинцам

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Зеленский ответил на заявления Путина: «Никто не попадет сразу в рай, сначала будет суд»

БИЗНЕС Online16:52

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Газета.Ru16:31

Зеленский заявил, что украинцы не соблазнятся российскими паспортами

РЕН ТВ16:54
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Фавр: «Борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии высказал мнение, что борьба за титул окончена.
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Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
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Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке

Обновлено в 12:21
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Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

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Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
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Происшествия

Из шахты в ЛНР извлекли тела всех погибших при взрыве горняков

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«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала

Обновлено в 10:18
Здоровье

Диетолог рекомендует суточную порцию пасхального кулича в 200 граммов

В Департаменте здравоохранения Москвы рекомендуют съедать в ходе пасхальных праздников 150-200 граммов кулича в сутки.
Обновлено в 08:39
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В Уфе пропала семья из 5 человек

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Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»

Обновлено в 15:30
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи в традиционном видеообращении и призвал учиться у Христа безусловной любви к ближнему.
Обновлено в 17:38
Авто

Сборку автомобилей Opel в России возобновят в 3-м квартале 2019 года

Как удалось узнать «Авторевю», тестовая сборка Opel Zafira Life и Opel Vivaro начнется в мае, а к серийной сборке приступят в третьем квартале.
Обновлено в 13:13
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено в 16:47
Музыка

Лоза назвал шоу «Голос» ширпотребом после скандала с дочерью Алсу

Ранее iReactor писал, что победу Микеллы Абрамовой в финале «Голоса» прокомментировала продюсер и телеведущая Яна Рудковская.
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Футбол

Магомед Адиев — о матче с «Ростовом»: «Если Дюпин будет выручать нас, наберем в разы больше очков»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничью в матче 26-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). — В данной ситуации этот матч можно занести себе в актив.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Избившего начальницу поезда адвоката-дебошира заключили под стражу

Адвоката Владимира Болотина, который избил начальницу поезда «Петербург-Вологда», заключили под стражу 24 июня.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Кино

Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»

Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
Спорт

Дисквалифицированный легкоатлет намерен защищать свои медали с оружием

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Авто

Geely показали грузовик на метаноле

Грузовик получил 12,45-литровый мотор, работающий на метаноле с отдачей в 460 л.с. Автомобиль предложат в трёх исполнениях — для гор, для региональной логистики и в стандартном.
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Кино

«Мстители 4» стартовали лучше «Мстителей 3» в домашнем прокате

Фильм "Мстители 4: Финал" успешно стартовал в домашнем прокате.
Обновлено вчера в 04:11
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Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Футбол

«Арсенал» поиздевался над «Спартаком» после разгрома

Тульская команда выиграла со счетом 3:0.
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Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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