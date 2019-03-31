Политика
Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»РБК вчера в 16:25
По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%). Порошенко оказался на третьем месте с 16,94%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов.
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Зеленский ответил Порошенко, назвавшему его «марионеткой Коломойского»
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