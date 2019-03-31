Политика

Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»РБК вчера в 16:25

По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%). Порошенко оказался на третьем месте с 16,94%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский ответил Порошенко, назвавшему его «марионеткой Коломойского»

Комсомольская правдавчера в 18:35

Названный «марионеткой Коломойского» Зеленский объяснился

Lenta.ruвчера в 23:26

Зеленский заподозрил Порошенко в подчинении чиновникам-коррупционерам

Взгляд.рувчера в 21:02

Зеленский и Порошенко обменялись «любезностями», рассказав, кто чья марионетка

Московский Комсомолецвчера в 19:37

Зеленский ответил Порошенко на обвинения в зависимости от Коломойского

Известия00:26

Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»

РБКвчера в 16:25

Зеленский ответил Порошенко, назвавшему его марионеткой Коломойского — видео

Life.ruвчера в 17:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Авто

13 компаний изменили цены на автомобили в России

По их данным, во второй половине марта (с 16 по 31 марта) цены на свои автомобили изменили 13 автопроизводителей.
Обновлено в 02:23
Спорт

Тина Канделаки стала сотрудником RT

Обновлено в 04:45
Авто

Tesla увеличила автономность Model X

В новом авто установлен баллон на 40 литров, чего хватит, чтобы машина преодолела в среднем четыре сотни километров на электротяге и столько же на метане.
Обновлено в 05:46
Культура

Министр культуры РФ Владимир Мединский едет в Екатеринбург

Обновлено в 04:40
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Энергетика

Средняя цена нефти Urals за март выросла на 3,34%

Средняя цена российской нефти марки нефти Urals за март 2019 года увеличилась на 3,34% по сравнению с февралем, до $65,98 за баррель, следует из материалов Минфина.
Обновлено в 05:23
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.
Обновлено в 05:08
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Обновлено в 00:54
Здоровье

Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает

Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
Обновлено в 01:00
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Политика

В Кремле прокомментировали ход президентских выборов на Украине

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы на Украине.
Обновлено в 05:35
Энергетика

Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца

В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.
Обновлено в 04:04
Политика

Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма

10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.
Обновлено в 02:41
Политика

Лукашенко заявил о готовности «сделать больше» для мира на Украине

Ранее Лукашенко заявил, что первые шаги по урегулированию ситуации в Донбассе должен сделать глава Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Подмосковье в детском лагере отравились более 40 человек

Визитом к врачам закончился детский танцевальный конкурс для 49 человек в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Специалисты МАКа приступили к расследованию авиакатастрофы в Германии

Обновлено в 06:02
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:07
Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Футбол

У «Валенсии» сменится технический спонсор

Договор вступит в силу 1 июля 2019 года. Нынешним техническим спонсором клуба является Adidas.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

На юге России стартовали крупномасштабные военные учения

Обновлено в 03:50
Происшествия

В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков

В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Магадане наградили сотрудников МЧС за спасение котов из пожара

Обновлено в 04:32
Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала фото в пиджаке на обнаженном теле

Обновлено в 06:16
Политика

Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Недвижимость

Застройщики повышают цены на новостройки с 1 апреля

ГК «Лидер Групп» поднимает цены на квартиры в жилых комплексах Vitamin, «Сириус В», а также во всех очередях проекта «Территория».
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

Сообщение о краже двух жестких дисков из редакции "Коммерсанта" в Екатеринбурге поступило в дежурную часть в понедельник, 1 апреля.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Почему США не могут разработать электромагнитную пушку

Обновлено вчера в 17:40
ЖКХ

Традиционный месячник по благоустройству стартовал в Москве

Традиционный месячник по уборке и благоустройству городских территории стартовал в Москве 1 апреля 2019 года, об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Два военных корабля НАТО — фрегат ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» — прибыли в порт Одессы 1 апреля, на следующий день после проведения на Украине президентских выборов.
Обновлено в 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное