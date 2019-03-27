Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и ВакарчукаУкраина.ру 11:03
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
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Политика
В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным
Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
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Мэйси Уильямс рассказала о судьбе «Новых мутантов»
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Обновлено в 13:36
Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие
Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.
Обновлено в 12:15
Авто
Ford прекращает производство легковушек в России
Компания Ford больше не будет выпускать в России легковые автомобили и сосредоточится на наиболее прибыльном для себя сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 04:15
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Политика
Помпео заявил, что Россия проводит против Запада «операции влияния»
"Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии, и теперь включают в себя операции влияния, направленные против Америки и Запада", - полагает госсекретарь.
Обновлено в 09:13
Происшествия
СКР опубликовал видео задержания Михаила Абызова
Абызов взял с собой несколько книг, в числе которых «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, и упаковал вещи в две сумки.
Обновлено в 07:24
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Энергетика
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Суд оштрафовал пятерых участников московской акции за свободный интернет
Обновлено в 10:48
Космос
Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка»
Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
Обновлено в 06:37
Футбол
Экс-игрок «Рубина» возглавил «Партизан»
Экс-нападающий казанского "Рубина" Саво Милошевич назначен на пост главного тренера "Партизана".
Обновлено в 12:00
Здоровье
Новый формат работы «врач к пациенту» введен в больнице имени Филатова
В приемном отделении больницы №15 имени Филатова встречают по-новому. Формат работы называется "врач к пациенту".
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Происшествия
Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей
Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.
Обновлено в 12:50
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Хоккей
КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги
Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Экономика
Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%
Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика
Российские силовики предотвратили 20 терактов в 2018 году
20 террористических актов было предотвращено в России в прошлом году, заявил заместитель руководителя Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин 27 марта на пресс-конференции в МИД России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:59
Финансы
ЦБ РФ повысил стоимость безотзывной кредитной линии до 0,5% от лимита
Совет директоров ЦБ РФ установил плату за пользование безотзывной кредитной линией (БКЛ) с 1 мая в 0,5% в год от максимально возможного для банка лимита вместо 0,15% ранее, говорится в пресс-релизе регулятора.
Обновлено в 06:41
Авто
Бюджетный кроссовер Haval M6 за 630 тысяч рублей обновился
Концерн Great Wall готовится представить обновленный кроссовер своего суббренда Haval, патентные изображения которого появились на официальной странице министерства промышленности Китая.
Обновлено в 00:38