Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и ВакарчукаУкраина.ру 11:03

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".

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Армия и оружие Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.

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Политика МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

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Политика Помпео заявил, что Россия проводит против Запада «операции влияния» "Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии, и теперь включают в себя операции влияния, направленные против Америки и Запада", - полагает госсекретарь.

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Экономика Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля» Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.

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