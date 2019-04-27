Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцевВедомости вчера в 22:05
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
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Зеленский оценил идею Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам
Lenta.ruвчера в 16:38
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Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
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Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровне
Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
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Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»
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Политика
Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Астрахани
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено вчера в 18:57
Здоровье
Медведев поручил сократить время ожидания в больницах и поликлиниках
Дмитрий Медведев поручил сократить время ожидания в больницах и поликлиниках.
Обновлено вчера в 12:40
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Происшествия
Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе
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Шоу-бизнес
Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе
Сам резидент Comedy Club не стал делать пиар из личной жизни и комментировать слухи.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено 26 апреля в 19:17
Авто
Серийная Hyundai Creta нового поколения готова к старту продаж
Как сообщают местные СМИ, «товарная» Hyundai Creta 2019 готова к старта продаж.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе
Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Авто
В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8
Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагоге
Сотрудники правоохранительных органов США установили личность подозреваемого в стрельбе в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено вчера в 21:36
Баскетбол
«Торонто» победил «Филадельфию» в первом матче серии
«Торонто Рэпторс» на своей площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем
Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Если надо будет защитить сына от опасности, жертвуя своей жизнью, я это сделаю»
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты
Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье
В сирийском Алеппо открылась новая поликлиника
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Под Калининградом появился комплекс средств радиоэлектронной борьбы
Техника может лишить связи боевые корабли, самолеты и штабы вероятного противника Россия взяла под контроль военную радиосвязь в Европе.
Обновлено вчера в 03:08
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25