Политика

Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцевВедомости вчера в 22:05

Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что украинцы «соблазнятся» российским паспортом

Эхо Москвы00:01

Зеленский счел тщетными попытки России «соблазнить украинцев паспортами»

РБКвчера в 19:35

Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев

RT на русскомвчера в 19:28

Зеленский ответил Путину на тему паспортов для украинцев

Газета.Ruвчера в 20:29

Зеленский оценил решение Путина по гражданству для жителей Донбасса

URA.Ruвчера в 19:31

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

РИА Новостивчера в 17:00

Зеленский оценил идею Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам

Lenta.ruвчера в 16:38
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Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Футбол

Роналду забил 600-й гол в карьере на клубном уровне

Форвард Криштиану Роналду забил гол за гостей. Это его 600-й мяч на клубном уровне.
Обновлено вчера в 16:22
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:59
Культура

Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

Обновлено вчера в 07:35
Политика

Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Астрахани

Обновлено вчера в 18:11
Политика

Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено вчера в 18:57
Здоровье

Медведев поручил сократить время ожидания в больницах и поликлиниках

Дмитрий Медведев поручил сократить время ожидания в больницах и поликлиниках.
Обновлено вчера в 12:40
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Происшествия

Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе

Обновлено вчера в 05:37
Шоу-бизнес

Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе

Сам резидент Comedy Club не стал делать пиар из личной жизни и комментировать слухи.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено 26 апреля в 19:17
Авто

Серийная Hyundai Creta нового поколения готова к старту продаж

Как сообщают местные СМИ, «товарная» Hyundai Creta 2019 готова к старта продаж.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Авто

В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8

Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия

Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагоге

Сотрудники правоохранительных органов США установили личность подозреваемого в стрельбе в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено вчера в 21:36
Баскетбол

«Торонто» победил «Филадельфию» в первом матче серии

«Торонто Рэпторс» на своей площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем

Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев: «Если надо будет защитить сына от опасности, жертвуя своей жизнью, я это сделаю»

Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Политика

Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты

Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье

В сирийском Алеппо открылась новая поликлиника

Обновлено в 00:51
Армия и оружие

Под Калининградом появился комплекс средств радиоэлектронной борьбы

Техника может лишить связи боевые корабли, самолеты и штабы вероятного противника Россия взяла под контроль военную радиосвязь в Европе.
Обновлено вчера в 03:08
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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