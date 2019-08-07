Политика
Зеленский ответил на петицию об увольнении БогданаLenta.ru 08:37
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы его офиса Андрея Богдана. Об этом в среду, 7 августа, сообщает РИА Новости.
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Как сообщает пресс-служба президента Украины, глава государства сообщил, что «уже сделал это», в ответ на соответствующую петицию, размещенную на его сайте.Евразия Daily08:09
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