с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы его офиса Андрея Богдана. Об этом в среду, 7 августа, сообщает РИА Новости.

Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана

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Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Политика Украина призвала к смене мирового порядка Правительство Украины сообщило о необходимости изменить полностью систему глобального порядка, пишут Известия.

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Происшествия В аэропорту Екатеринбурга «заминировали» самолёт В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» вечером 7 августа было задержано несколько рейсов.

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