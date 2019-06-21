Зеленский ответил на петицию об отставке АваковаРБК 13:21

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии законодательных оснований для его участия в отстранении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова.

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Экономика Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).

Политика Ростуризм советует приостановить продажу туров в Грузию Российским туроператорам, турагентам рекомендовано приостановить реализацию туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране.

Политика Опрос: В Раду проходят пять политических партий Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.

Шоу-бизнес Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате его песни Сын американского актера Уилла Смита, Джейден Смит, обвинил российского исполнителя в плагиате, заявив, что Крид скопировал его песню Blue, которая вышла еще 2 года назад.

Общество Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.

Политика Додон заверил Медведева в желании Молдавии быть вместе с Россией Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально развелись Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".

Общество Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Происшествия На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Происшествия В Чечне более 40 тысяч человек остались без света Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.

Теннис Кербер вышла в полуфинал турнира в Мальорке Немка Ангелика Кербер вышла в полуфинал теннисного турнира в испанской Мальорке, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Наука Сверхпроводящий ферромагнетик вскрывает карты Ферромагнетики же — материалы, обладающие намагниченностью, которая создает магнитное поле в объеме.

Авто В России окончательно прекратили продажи кроссоверов SsangYong В России окончательно прекратили продажи кроссоверов южнокорейской марки SsangYong.

Футбол «Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии.

Политика Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.

Авто Новый Kia Mohave замечен во время испытаний После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.

Футбол Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Зенит» «Зенит» рассматривает усиление позиции левого защитника в качестве испанского латераля Альберто Морено, который скоро покинет «Ливерпуль» и станет свободным агентом.

Происшествия Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.

Финансы Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.

Космос NASA выбирает миссию PUNCH для изучения внешней короны Солнца PUNCH полностью соответствует стандарту для решения загадок о короне Солнца, атмосфере Земли и магнитосфере, а также солнечном ветре.