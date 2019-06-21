Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке АваковаРБК 13:21

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии законодательных оснований для его участия в отстранении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова.
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с чего всё началось
«Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка на Украине, законодательно определённые основания для участия президента... в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности министра внутренних дел... пока отсутствуют», — говорится в сообщении
, опубликованном на официальном сайте Зеленского.
RT на русском09:38

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Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

RT на русском09:38

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

РБК13:21

Зеленский открестился от увольнения Авакова

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Зеленский открестился от увольнения Авакова

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Зеленский признался, что не может уволить главу МВД Авакова

Российская газета10:08

Политолог: Авакова на Украине сейчас некому отправить в отставку

Взгляд.ру10:50
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Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
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Ростуризм советует приостановить продажу туров в Грузию

Российским туроператорам, турагентам рекомендовано приостановить реализацию туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране.
Обновлено в 13:49
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Иранские военные сбили американский беспилотник

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Обновлено в 07:32
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Политика

Додон заверил Медведева в желании Молдавии быть вместе с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

Обновлено в 13:49
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Происшествия

На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

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Обновлено в 13:08
Происшествия

В Чечне более 40 тысяч человек остались без света

Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
Обновлено в 14:29
Теннис

Кербер вышла в полуфинал турнира в Мальорке

Немка Ангелика Кербер вышла в полуфинал теннисного турнира в испанской Мальорке, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено в 14:25
Наука

Сверхпроводящий ферромагнетик вскрывает карты

Ферромагнетики же — материалы, обладающие намагниченностью, которая создает магнитное поле в объеме.
Обновлено 19 июня в 07:29
Авто

В России окончательно прекратили продажи кроссоверов SsangYong

В России окончательно прекратили продажи кроссоверов южнокорейской марки SsangYong.
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Футбол

«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче

Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 14:40
Политика

Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено в 15:01
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Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
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Новый Kia Mohave замечен во время испытаний

После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
Обновлено в 09:07
Футбол

Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Зенит»

«Зенит» рассматривает усиление позиции левого защитника в качестве испанского латераля Альберто Морено, который скоро покинет «Ливерпуль» и станет свободным агентом.
Обновлено в 13:05
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Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Финансы

Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.
Обновлено в 09:53
Космос

NASA выбирает миссию PUNCH для изучения внешней короны Солнца

PUNCH полностью соответствует стандарту для решения загадок о короне Солнца, атмосфере Земли и магнитосфере, а также солнечном ветре.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной

Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
Обновлено в 09:51
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Аваков Арсен Борисович
Украинский бизнесмен
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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