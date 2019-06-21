Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке АваковаРБК 13:21
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии законодательных оснований для его участия в отстранении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова.
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с чего всё началось
«Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка на Украине, законодательно определённые основания для участия президента... в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности министра внутренних дел... пока отсутствуют», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Зеленского.RT на русском09:38
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