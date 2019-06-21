Зеленский ответил на петицию об отставке АваковаRT на русском 09:38

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

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Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

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