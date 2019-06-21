Зеленский ответил на петицию об отставке АваковаRT на русском 09:38

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Политика В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич, комментируя запрет на полеты в Грузию, заявил, что это не наказание Грузии, Россия занимается исключительно безопасностью своих граждан.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Происшествия Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".

Происшествия СК проверит сообщения о детях, проживающих в грязной квартире в Москве Следователи проверят информацию о том, что в одной из московских квартир в ужасных условиях содержатся два малолетних ребенка.

Здоровье Опубликован график диспансеризации Городская больница №1 опубликовала измененный график профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

Гаджеты Компания Huawei представила новый процессор Kirin 810 Китайская компания Huawei представила новый процессор Kirin 810, созданный по 7-нанометровому технологическому процессу, аналогично Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 или Kirin 980.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Общество Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.

Авто В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.

Экономика Продажи домов на вторичном рынке в США выросли в мае на 2,4% Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в мае 2019 года увеличились на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,34 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов.

Футбол Ерохин получил травму в матче с «Ваккером» Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.

Шоу-бизнес Племянник Аллы Пугачевой женился на девушке из Казани Сообщается, что спутницей жизни во второй раз Влад Пугачев выбрал бухгалтера из Казани по имени Гузель.

Авто Стало известно, сколько россияне потратили на покупку электрокаров Еще россияне потратили 21 млн рублей на покупку электрокаров Nissan Leaf (11 шт.) и 2.85 млн на Renault Twizy (3 ед.).

Футбол Самедов покинет «Крылья Советов» Самедов перебрался в «Крылья Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента после ухода из «Спартака».

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Происшествия Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию обвинения Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили жалобы председателю СК Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает Интерфакс.

Кино Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2» В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.

Армия и оружие ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Авто На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.

Происшествия Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.