Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке АваковаRT на русском 09:38
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
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с чего всё началось
«Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка на Украине, законодательно определённые основания для участия президента... в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности министра внутренних дел... пока отсутствуют», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Зеленского.RT на русском09:38
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Армия и оружие
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Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора
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Бывшего директора департамента Минпромторга задержали по делу о лесе
ФСБ задержала экс-директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина.
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Обновлено вчера в 02:00
Политика
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Французский автопроизводитель Renault вместе с японской Nissan Motor и принадлежащим Alphabet стартапом Waymo займутся разработкой и запуском сервиса беспилотных автомобилей, который будет перевозить как грузы, так и пассажиров во Франции и Японии, передает Reuters.
Обновлено вчера в 06:26
Армия и оружие
Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
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Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке.
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Защитник Шакуро стал игроком «Сочи»
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Обновлено в 10:04
Общество
Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов с аниме AniDub
Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов с аниме AniDub.com. Об этом сообщается в группе сайта во «ВКонтакте».
Обновлено в 13:34
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Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Авто
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Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Происшествия
В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире
Полиция Петербурга расследует уголовное дело в отношении матери, которая не исполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
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Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.
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Генеральный директор московского клуба Томас Цорн раскрыл детали перехода форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартака».
Обновлено в 13:38
Политика
Лукашенко назвал Кадырова своим братом и наградил
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 июня наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов, признался в своих теплых чувствах к нему и кавказцам в целом, а также назвал чеченского лидера своим братом.
Обновлено в 11:08
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В Steam появился тег LGBTQ+ для игр соответствующей тематики
Обновлено в 11:01
Экономика
Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»
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Обновлено в 05:40
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Животные из «китовой тюрьмы» отправились к месту их выпуска на волю
Судно с первой группой животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, в состав которой вошли две косатки и шесть белух, отправилось из Хабаровска в район, где млекопитающих выпустят на волю.
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Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Гаджеты
Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за проблем с батареей
Компьютерный гигант Apple объявил об отзыве 15-дюймовых MacBook Pro из-за проблем с аккумулятором.
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