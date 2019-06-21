Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке АваковаRT на русском 09:38

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка на Украине, законодательно определённые основания для участия президента... в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности министра внутренних дел... пока отсутствуют», — говорится в сообщении
, опубликованном на официальном сайте Зеленского.
RT на русском09:38

Подробнее о событии

Политолог: Авакова на Украине сейчас некому отправить в отставку

Взгляд.ру10:50

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

RT на русском09:38

Зеленский открестился от увольнения Авакова

Известия13:16

Зеленский открестился от увольнения Авакова

Газета.Ru11:57

Зеленский заявил, что увольнение главы МВД Украины не в его компетенции

РИА Новости11:50

Зеленский признался, что не может уволить главу МВД Авакова

Российская газета10:08

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

РБК13:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:47, Вашингтон
Армия и оружие

Авиакомпания British Airways прекратила полеты над Ормузским проливом

Британская авиакомпания British Airways прекратит полеты в контролируемом Ираном воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом в соответствии с рекомендациями, которые ранее распространило Федеральное управление гражданской авиации США.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Происшествия

Бывшего директора департамента Минпромторга задержали по делу о лесе

ФСБ задержала экс-директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина.
Обновлено в 12:46
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.
Обновлено вчера в 02:00
Политика

В МИД рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Грузию

В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной

Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
Обновлено в 09:51
Наука

Олени эволюционировали, чтобы выжить в морозные арктические зимы

Новое исследование показывает, как олени эволюционировали, чтобы справиться с этими тяжелыми условиями.
Обновлено в 07:59
Авто

Renault, Nissan и Waymo вместе запустят беспилотные сервисы

Французский автопроизводитель Renault вместе с японской Nissan Motor и принадлежащим Alphabet стартапом Waymo займутся разработкой и запуском сервиса беспилотных автомобилей, который будет перевозить как грузы, так и пассажиров во Франции и Японии, передает Reuters.
Обновлено вчера в 06:26
Армия и оружие

Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:03
Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе

Обновлено в 12:47
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке.
Обновлено в 13:40
Футбол

Защитник Шакуро стал игроком «Сочи»

"Сочи" подписал контракт с защитником Павлом Шакуро, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:04
Общество

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов с аниме AniDub

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов с аниме AniDub.com. Об этом сообщается в группе сайта во «ВКонтакте».
Обновлено в 13:34
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Происшествия

В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире

Полиция Петербурга расследует уголовное дело в отношении матери, которая не исполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.
Обновлено в 11:06
Футбол

Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансфер Понсе

Генеральный директор московского клуба Томас Цорн раскрыл детали перехода форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартака».
Обновлено в 13:38
Политика

Лукашенко назвал Кадырова своим братом и наградил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 июня наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов, признался в своих теплых чувствах к нему и кавказцам в целом, а также назвал чеченского лидера своим братом.
Обновлено в 11:08
Политика

Медведев рассказал об одном языке интеграции России и Белоруссии

Обновлено в 12:21
Игры

В Steam появился тег LGBTQ+ для игр соответствующей тематики

Обновлено в 11:01
Экономика

Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»

Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:18
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Жиркова по делу о взятке

Обновлено в 09:21
Театры

Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Теодор Курентзис с нового сезона прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Животные из «китовой тюрьмы» отправились к месту их выпуска на волю

Судно с первой группой животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, в состав которой вошли две косатки и шесть белух, отправилось из Хабаровска в район, где млекопитающих выпустят на волю.
Обновлено в 12:15
Политика

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Гаджеты

Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за проблем с батареей

Компьютерный гигант Apple объявил об отзыве 15-дюймовых MacBook Pro из-за проблем с аккумулятором.
Обновлено в 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аваков Арсен Борисович
Украинский бизнесмен
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное