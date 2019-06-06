Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставкеИзвестия 19:06

22 мая на сайте президента Украины начался сбор подписей за отставку Зеленского. Менее чем за сутки документ набрал необходимое для рассмотрения число голосов. В администрации главы государства заявили, что воспринимают петицию исключительно как шутку, а не как основание.
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Зеленский прокомментировал петицию об отставке главы своей администрации

REGNUM17:28

Зеленский ответил на петицию об отставке главы администрации президента Украины

ТАСС14:32

Зеленский ответил на петицию с требованием отставки

Газета.Ru10:30

Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом

Вести.Ru12:23

Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

News.ru10:31

Зеленский назвал условия для своей отставки

РБК12:37

Зеленский ответил на петицию с требованием о своей отставке

РИА Новости10:15
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
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В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
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Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова

Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

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Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири

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Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

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Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

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Общество

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Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

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Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

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Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

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Дочь Анджелины Джоли пьёт гормоны для смены пола

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло Джоли-Питт на протяжении года принимает гормональные препараты для того, чтобы выглядеть более мужественно и в результате сменить пол.
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Общество

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

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Игры

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Компания Microsoft открыла страницу игры Metro: Exodus в собственном магазине приложений.
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Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика

NBC: Австрия выдаст США украинского олигарха Фирташа

Австрия может выдать США украинского олигарха Дмитрия Фирташа в первую неделю июля.
Обновлено в 20:55
Происшествия

Задержан министр лесного комплекса Иркутской области

Обновлено в 03:22
Происшествия

Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо

Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Российские истребители за неделю четырежды поднимались на перехват у границ РФ

Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.
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Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
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Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
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Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено в 11:16
Транспорт

Гватемале требуется метро

Агломерация Гватемалы разрослась до 4 млн человек. Дорожное движение в Гватемале весьма насыщенное.
Обновлено в 08:50
Космос

Безос впервые показал пассажирскую капсулу New Shepard

Еще одно эксклюзивное видео с презентации пассажирской капсулы корабля для космических туристов New Shepard сняли представители Blue Origin для издания Inverse.
Обновлено в 04:56
Общество

На Камчатке определили территорию для международного центра репродукции кречетов

Власти Камчатского края совместно с Русским соколиным центром определили территорию для размещения международного центра репродукции редких соколов-кречетов.
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Бари Алибасов составил новое завещание

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Футбол

Тренер «Эспаньола» Руби возглавил «Бетис»

Контракт рассчитан до июня 2022 года. В минувшем сезоне Руби возглавлял «Эспаньол», который в четверг попрощался с испанским тренером.
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Политика

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
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DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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