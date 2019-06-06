Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставкеИзвестия 19:06
22 мая на сайте президента Украины начался сбор подписей за отставку Зеленского. Менее чем за сутки документ набрал необходимое для рассмотрения число голосов. В администрации главы государства заявили, что воспринимают петицию исключительно как шутку, а не как основание.
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Происшествия
В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту
Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова
Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено в 11:03
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Общество
Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Обновлено в 20:26
Происшествия
Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича
Обновлено в 14:50
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли пьёт гормоны для смены пола
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло Джоли-Питт на протяжении года принимает гормональные препараты для того, чтобы выглядеть более мужественно и в результате сменить пол.
Обновлено в 06:41
Игры
Metro: Exodus будет доступна в Microsoft Store с 9 июня
Компания Microsoft открыла страницу игры Metro: Exodus в собственном магазине приложений.
Обновлено в 03:48
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика
NBC: Австрия выдаст США украинского олигарха Фирташа
Австрия может выдать США украинского олигарха Дмитрия Фирташа в первую неделю июля.
Обновлено в 20:55
Происшествия
Задержан министр лесного комплекса Иркутской области
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Российские истребители за неделю четырежды поднимались на перехват у границ РФ
Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.
Обновлено в 17:39
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено в 11:16
Транспорт
Гватемале требуется метро
Агломерация Гватемалы разрослась до 4 млн человек. Дорожное движение в Гватемале весьма насыщенное.
Обновлено в 08:50
Космос
Безос впервые показал пассажирскую капсулу New Shepard
Еще одно эксклюзивное видео с презентации пассажирской капсулы корабля для космических туристов New Shepard сняли представители Blue Origin для издания Inverse.
Обновлено в 04:56
Общество
На Камчатке определили территорию для международного центра репродукции кречетов
Власти Камчатского края совместно с Русским соколиным центром определили территорию для размещения международного центра репродукции редких соколов-кречетов.
Обновлено в 20:15
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Футбол
Тренер «Эспаньола» Руби возглавил «Бетис»
Контракт рассчитан до июня 2022 года. В минувшем сезоне Руби возглавлял «Эспаньол», который в четверг попрощался с испанским тренером.
Обновлено в 08:59
Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:06
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52