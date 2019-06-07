Зеленский ответил на петицию о своей отставкеИзвестия вчера в 19:06

22 мая на сайте президента Украины начался сбор подписей за отставку Зеленского. Менее чем за сутки документ набрал необходимое для рассмотрения число голосов. В администрации главы государства заявили, что воспринимают петицию исключительно как шутку, а не как основание.

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Общество Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь Главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхе Москвы".

Общество Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.

Политика Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

Футбол Последние семь голов сборной Голландии были забиты при участии Депая Как сообщает Coral, Депай принял непосредственное участие в семи последних голах сборной Голландии, забив три гола и отдав четыре голевые передачи.

Футбол Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет» Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.

Политика WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Хоккей «Даллас» продлил контракт с Маттиасом Янмарком Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Джим Нилл объявил о продлении контракта с нападающим Маттиасом Янмарком.

Хоккей «Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Происшествия Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ» После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.

Политика Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.

Экономика Власти Югры не планируют в ближайшие три года продавать акции Utair Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) не планируют в ближайшие три года продавать акции авиакомпании Utair.

Армия и оружие Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.

Общество Воздух на Чукотке оказался самым грязным в России Чукотский автономный округ возглавил рейтинг регионов с наиболее грязным воздухом.

Футбол Российская премьер-лига представила расписание матчей в новом сезоне В июле ФК «Краснодар» проведет первую игру сезона в Грозном против местного «Ахмата».

Технологии Роскомнадзор пригрозил блокировкой девяти VPN-сервисов Из десяти VPN-сервисов, которым Роскомнадзор разослал уведомления о подключении к реестру запрещенной информации, это сделал только один.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Шоу-бизнес Сменившая имидж Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой Телеведущая решилась на перемены во внешности. Юлия Меньшова решилась на кардинальную смену имиджа.

Здоровье Строительство больниц в Севастополе по ФЦП займет около трех лет Работы по строительству онкологического центра, инфекционной больницы и больницы скорой помощи, которые должны появиться в Севастополе в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, займут около трех лет.

Экономика «Перекресток» продаст еду в долг Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».

Экономика В России увеличат размер материнского капитала Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.

Политика В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.

Здоровье До конца июня москвичи смогут бесплатно измерить артериальное давление во всех центрах госуслуг Измерить артериальное давление и получить консультации специалистов можно во всех центрах госуслуг «Мои документы» до 30 июня включительно, сообщается на официальном сайте Москвы.

Происшествия Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.