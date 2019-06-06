Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставкеИзвестия вчера в 19:06
22 мая на сайте президента Украины начался сбор подписей за отставку Зеленского. Менее чем за сутки документ набрал необходимое для рассмотрения число голосов. В администрации главы государства заявили, что воспринимают петицию исключительно как шутку, а не как основание.
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Технологии
В S7 предложили использовать Face ID вместо посадочных талонов
Обновлено вчера в 17:13
Экономика
Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской PDVSA
Минфин США запретил экспортировать и реэкспортировать разбавители нефти в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей
«Даллас» продлил контракт с Маттиасом Янмарком
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Джим Нилл объявил о продлении контракта с нападающим Маттиасом Янмарком.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы
Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора
Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
В Нидерландах случайно обнаружили крупную нарколабораторию
Обновлено вчера в 17:54
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Жительнице Кузбасса пришлось в суде доказывать, что она жива
Суд, рассмотрев все материалы дела, признал жительницу Ленинска-Кузнецкого живой и восстановил ей пенсию.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Телеведущая Лариса Гузеева купила квартиру в центре столицы
Российская телеведущая Лариса Гузеева купила квартиру в столичном районе Замоскворечье.
Обновлено вчера в 15:58
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
Титов заявил об игнорировании Аветисяном и Юсуповым бизнес-этики в связи с делом Калви
Акционеры банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян, показания которых легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, игнорируют принципы корпоративной этики.
Обновлено вчера в 15:41
Авто
Kia показала тизер нового седана Kia Cadenza
Компания KIA готовит к дебюту обновленный седан Cadenza.
Обновлено вчера в 05:21
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Япония намерена продолжать с Россией «упорные» переговоры по Курилам
«Правительство на основе своей базовой позиции, заключающейся в решении территориальной проблемы и последующим заключением мирного договора, намеревается продолжить упорные переговоры», — сказал политик.
Обновлено вчера в 23:44
Религия
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено вчера в 07:34
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения грузовика ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Россия расширила список сильнодействующих веществ
Правительство внесло препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под действие статьи 234 УК РФ.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение, пишет Hill со ссылкой на проект документа.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области
Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие
Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото
Обновлено 05 июня в 20:11
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Спорт
Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38