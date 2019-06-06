Зеленский ответил на петицию о своей отставкеИзвестия 19:06

22 мая на сайте президента Украины начался сбор подписей за отставку Зеленского. Менее чем за сутки документ набрал необходимое для рассмотрения число голосов. В администрации главы государства заявили, что воспринимают петицию исключительно как шутку, а не как основание.

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

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