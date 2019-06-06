Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставкеРоссийская газета 13:29
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке. Этот документ уже подписало необходимое для его рассмотрения число человек. По словам украинского лидера, конституция страны четко определяет условия, при которых глава государства должен покинуть свой пост.
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Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Спорт
Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Политика
Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 16:39
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
Певица презентовала новый клип. Вера Брежнева выпустила новый клип на песню «Я не святая».
Обновлено в 11:00
Футбол
«Реал» практически согласовал трансфер Азара
По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер.
Обновлено в 00:18
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Спорт
В СБР заявили, что Гараничев отказался подписывать контракт с организацией
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что все члены национальной команды подписали контракты с организацией, кроме Евгения Гараничева, который отказался это делать.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Тбилиси загорелся крупный рынок
Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о завещании Алибасова: «Всех обломал»
Читайте материал: "Бари Алибасов написал новое завещание" Адвокат написал в своем Twitter, что завещание Бари Каримович составил еще 7 лет назад, причем указал в нем и самого Жорина.
Обновлено в 02:50
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Энергетика
Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+
В мае добыча нефти в России была снижена на 317 000 баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 г. При этом сделка ОПЕК+ предполагает снижение добычи на 228 000 баррелей в сутки.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Авто
В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020
Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича
Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.
Обновлено в 13:44
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов
Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Кино
Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов
Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
Обновлено в 08:20
Здоровье
Семилетний внук заставил мужчину похудеть на 150 килограммов
Житель Великобритании Джейсон Пэрриш, который весил около 250 килограммов, рассказал о способе своего похудения на 150 килограммов из-а одного неудобного вопроса внука.
Обновлено вчера в 22:30