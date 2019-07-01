Политика
Зеленский ответил на обстрел санитарной машины в ДонбассеГазета.Ru 02:39
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарной машины украинских военных в Донбассе. По его словам, открытие огня – это "позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс".
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Все эти заявления – ложь. Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом.
— Эдуард Басурин, военный деятельУтро.ru вчера в 12:24
с чего всё началось
«Обстрел санитарного автомобиля в Водяном — нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжёлый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе», — заявил Зеленский.RT на русскомвчера в 13:17
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Зеленский заявил о попытке срыва переговоров о прекращении огня в Донбассе
RT на русскомвчера в 13:17
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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