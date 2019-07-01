с чего всё началось

Все эти заявления – ложь. Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарной машины украинских военных в Донбассе. По его словам, открытие огня – это "позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс".

Зеленский ответил на обстрел санитарной машины в Донбассе

Политика Грузия отозвала своего посла с Украины Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.

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