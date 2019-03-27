Политика
Зеленский ответил Вакарчуку пародией на ТимошенкоREGNUM 08:54
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом. Фото появилось 27 марта на официальной странице политика в сети Instagram.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Общество
В Госдуме предложили создать Школпитнадзор
Парламентарий считает, что Школпитнадзор должен стать государственным органом, контролирующим питания в средних образовательных учреждениях, пишет RT.
Обновлено в 04:08
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 06:59
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Политика
Песков прокомментировал задержание Абызова
Помощник российского главы Песков заявил, что не знает, общались ли Путин и Медведев конкретно по вопросу задержания Абызова, так как они контактируют очень много.
Обновлено в 05:43
Политика
Стало известно, когда Дворкович вернется в Россию
Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта.
Обновлено в 09:42
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
Самый дорогой авианосец США сломался на испытаниях
Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
Обновлено в 07:52
Космос
Российские разработчики представили проект спутника-мусорщика
Инженер-исследователь Мария Баркова, сотрудник холдинг «Российские космические системы», на выставке «Архимед-2019» в Москве представила проект космического аппарата, который сможет собирать космический мусор и перерабатывать его в топливо.
Обновлено в 09:23
Общество
Фестиваль Китая пройдет в сентябре в Москве
Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября, праздник приурочат к 70-летию образования КНР и установления российско-китайских дипломатических отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Евгения Дридзе.
Обновлено в 10:31
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Барселона» может купить Алабу летом
«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе, сообщает Sport.es со ссылкой France Football.
Обновлено в 08:59
Общество
Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест
Обновлено в 09:25
Культура
Александринский и Волковский театры планируют объединить
Два театра, петербургский и ярославский, планируют объединить в один — первый национальный.
Обновлено в 05:55
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда
Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Наука
Создан алкоголь, который не вызывает похмелья
Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено в 06:31
Футбол
«Байер» потребует 100 млн евро у «Баварии» за Хаверца
По данным источника, в «Байере» потребуют 100 млн евро, и не планируют снижать сумму.
Обновлено в 09:41
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Обновлено в 07:30
Авто
Под маркой Aurus выпустят парадный кабриолет
В линейке Aurus появится парадный кабриолет, которым заменят нынешний церемониальный ЗИЛ-41041 АМГ.
Обновлено в 09:30
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов
Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Происшествия
Новый фигурант появился в деле полковника Захарченко
Обновлено в 08:06
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
Обновлено в 10:03
Общество
Прокуратура выявила нарушения в роддоме Башкирии
Обновлено в 04:47
Спорт
Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37