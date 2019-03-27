Политика

Зеленский ответил Вакарчуку пародией на ТимошенкоREGNUM 08:54

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом. Фото появилось 27 марта на официальной странице политика в сети Instagram.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский пошутил по поводу призыва Вакарчука голосовать не «по приколу»

РИА Новости10:11

Вакарчук призвал выбирать президента Украины не «по приколу»

News.ru07:31

Лидер «Океан Эльзы» призвал выбирать президента Украины ответственно

Известия07:49

Намек на Зеленского? Вакарчук испугал украинцев выборами «по приколу»

Газета.Ru08:14

Лидер «Океана Эльзы» призвал выбирать президента Украины ответственно, а не «по приколу»

ТАСС07:13

Лидер «Океана Эльзы» призвал украинцев голосовать не «по приколу»

RT на русском06:49

Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко

REGNUM08:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Общество

В Госдуме предложили создать Школпитнадзор

Парламентарий считает, что Школпитнадзор должен стать государственным органом, контролирующим питания в средних образовательных учреждениях, пишет RT.
Обновлено в 04:08
Культура

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 06:59
Здоровье

Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты

В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Политика

Песков прокомментировал задержание Абызова

Помощник российского главы Песков заявил, что не знает, общались ли Путин и Медведев конкретно по вопросу задержания Абызова, так как они контактируют очень много.
Обновлено в 05:43
Политика

Стало известно, когда Дворкович вернется в Россию

Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта.
Обновлено в 09:42
Политика

Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки

Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

Самый дорогой авианосец США сломался на испытаниях

Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Югре грейдер засыпал снегом ребенка

Обновлено в 07:52
Космос

Российские разработчики представили проект спутника-мусорщика

Инженер-исследователь Мария Баркова, сотрудник холдинг «Российские космические системы», на выставке «Архимед-2019» в Москве представила проект космического аппарата, который сможет собирать космический мусор и перерабатывать его в топливо.
Обновлено в 09:23
Общество

Фестиваль Китая пройдет в сентябре в Москве

Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября, праздник приурочат к 70-летию образования КНР и установления российско-китайских дипломатических отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Евгения Дридзе.
Обновлено в 10:31
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Футбол

«Барселона» может купить Алабу летом

«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе, сообщает Sport.es со ссылкой France Football.
Обновлено в 08:59
Общество

Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Обновлено в 09:25
Культура

Александринский и Волковский театры планируют объединить

Два театра, петербургский и ярославский, планируют объединить в один — первый национальный.
Обновлено в 05:55
Политика

Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда

Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Наука

Создан алкоголь, который не вызывает похмелья

Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено в 06:31
Футбол

«Байер» потребует 100 млн евро у «Баварии» за Хаверца

По данным источника, в «Байере» потребуют 100 млн евро, и не планируют снижать сумму.
Обновлено в 09:41
Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Авто

Ford уведет легковые автомобили из России

Обновлено в 07:30
Авто

Под маркой Aurus выпустят парадный кабриолет

В линейке Aurus появится парадный кабриолет, которым заменят нынешний церемониальный ЗИЛ-41041 АМГ.
Обновлено в 09:30
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Общество

Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов

Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Происшествия

Новый фигурант появился в деле полковника Захарченко

Обновлено в 08:06
Политика

В Крыму задержали 20 членов террористической организации

Обновлено в 10:03
Общество

Прокуратура выявила нарушения в роддоме Башкирии

Обновлено в 04:47
Спорт

Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Политика

Кемеровская область официально получила второе название

Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Общество

Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное