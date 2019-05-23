Зеленский не намерен вести переговоры с РоссиейNews.ru 07:50

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией. Во время своего выступления на форуме IFORUM — 2019 в Киеве политик несколько раз назвал РФ страной-агрессором.

Зеленский не намерен вести переговоры с Россией

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