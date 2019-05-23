Политика

Зеленский не намерен вести переговоры с РоссиейNews.ru 07:50

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией. Во время своего выступления на форуме IFORUM — 2019 в Киеве политик несколько раз назвал РФ страной-агрессором.
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Зеленский исключил возможность переговоров с Москвой

Газета.Ru13:13

Зеленский исключает возможность переговоров с Россией, сообщили СМИ

РИА Новости09:07

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Lenta.ru07:50

Зеленский ответил «нет» на вопрос о переговорах с Россией

РБК08:09

Зеленский не намерен вести переговоры с Россией

News.ru07:50

Зеленский ответил нет на вопрос по поводу переговоров с Россией

RT на русском08:38

СМИ: Зеленский отказался вести переговоры с Россией

ТАСС07:30
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Общество

Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы

Обновлено в 22:04
Политика

Профессор Тишкин не допущен до выборов ректора АлтГУ

Напомним, в Москву на собеседование 17 мая помимо Тишкина летали врио ректора Сергей Бочаров, проректор по экономики и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких и завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра.
Обновлено в 20:29
Хоккей

Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено в 12:26
Кино

Опубликован тизер продолжения фильма «Притяжение» Федора Бондарчука

В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено в 16:57
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Политика

Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля

Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Космос

В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX

Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено в 21:09
Политика

Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии

Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Близ Каракаса создали «военно-экономическую зону» для поддержки экономики

Вооруженные силы должны стать мотором развития венесуэльской экономики, на севере страны будет создана особая военно-экономическая зона, заявил президент Николас Мадуро.
Обновлено в 20:50
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Музыка

Финал шоу «Голос. Дети» переснимут

Обновлено в 23:01
Здоровье

Названы самые распространенные причины развития рака

Обновлено в 10:52
Происшествия

В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей

Прокуратура подозревает, что в образовательном учреждении нарушались правила организации питания детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 23:01
Общество

Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей

Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 08:31
Политика

Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией

Обновлено в 18:08
Происшествия

Суд продлил арест экс-министру Абызову

Обновлено в 10:39
Здоровье

Эксперты рассказали, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием, что заказывать в фаст-фуде, как правильно готовить бутерброд, какой кофе полнит больше еды и как есть всё, что хочется.
Обновлено в 22:40
Происшествия

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Армия и оружие

Небензя выступил против использования ударных беспилотников

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников.
Обновлено в 16:53
Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено в 18:59
Политика

Сатановский рассказал о двуличии Запада в «Крымском вопросе»

Политолог Евгений Сатановский заявил, что требования НАТО к РФ по Крыму могут поставить под вопрос легитимность существования самих Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:20
Футбол

РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Общество

Бразильянка выйдет замуж за саму себя

Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено в 19:25
Технологии

Внутренние документы портала Госуслуг обнаружены в открытом доступе

Литреев отметил, что к сайту Госуслуг подключены многие ведомства РФ, поэтому на портале можно было найти документы и МВД, и ФСБ, и Минобороны.
Обновлено в 21:36
Общество

В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами

«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено в 14:10
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

Обновлено в 12:03
Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Обновлено в 22:53
Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено в 21:04
Экономика

Треть россиян считает себя бедняками

Почти треть россиян называет себя бедняками и оценивает свое материальное положение как "плохое" и "очень плохое", следует из ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 23:34
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