Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны УкраиныГазета.Ru 12:50
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с чиновниками и военными резко оттолкнул главу министерства обороны Украины Степана Полторака. Причем сделал он это так, что министр пошатнулся и отступил на несколько шагов назад.
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Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
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Американцы сбили иранский беспилотник
Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол
Российский вратарь Митрюшкин проводит первый матч с 2017 года
Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вышел в стартовом составе своей команды на матч 1-го тура чемпионата Швейцарии против «Базеля».
Обновлено в 14:48
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
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Футбол
Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге
Нападающий Клаудио Писарро сообщил, что следующий сезон станет последим в его игровой карьере.
Обновлено в 12:32
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
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Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Кино
В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 04:40
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
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Дезертир с гранатой задержан у здания Рады
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено в 14:27
Политика
Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому
Обновлено в 09:02
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика
Путин потребовал от чиновников не хамить гражданам
Президент России Владимир Путин потребовал от властей не допускать хамства при общении с гражданами и относиться к ним с уважением.
Обновлено в 11:03
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
Украина и Китай составили перечень двусторонних инвестиционных проектов на $10 млрд
"Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около $10 млрд, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями частной и государственной форм собственности", - добавили в администрации президента.
Обновлено в 13:14
Политика
В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии
По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере
Обновлено в 13:55
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35
Кино
Две новые части «Хеллоуина» выйдут в 2020 и 2021 году
Картина «Halloween Kills» («Хеллоуин убивает») выйдет на экраны 16 октября 2020 года, а через год ― 15 октября 2021-го ― в кинотеатрах покажут «Halloween Ends» («Конец Хеллоуина»).
Обновлено в 14:44
Экономика
Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров
Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:00
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Общество
Во Франции температура впервые достигла 46 градусов
Обновлено в 10:36
Политика
США снова ввели санкции против чиновников Венесуэлы
«Сегодня США объявили о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, ответственных за репрессивные действия и пытки невинных граждан Венесуэлы», - сообщил он.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Калининградской области микроавтобус с детьми врезался в бензовоз
В Гвардейском районе на автодороге возле пос. Солдатово микроавтобус с детьми врезался в бензовоз.
Обновлено в 07:04