Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны УкраиныГазета.Ru 12:50

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с чиновниками и военными резко оттолкнул главу министерства обороны Украины Степана Полторака. Причем сделал он это так, что министр пошатнулся и отступил на несколько шагов назад.
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Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

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