Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны УкраиныРИА Новости 09:30
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Видео инцидента появилось на хостинге YouTube. Причины такого поступка президента не указываются.
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Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено в 16:57
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 01:52
Политика
На борту задержанного Ираном британского танкера есть россияне
Три гражданина России оказались на борту задержанного Ираном в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 16:34
Футбол
Алжир победил на Кубке африканских наций
Матч закончился со счетом 1:0. Гол забил Багдад Бунеджа (2-я минута). Для сборной Алжира это вторая победа на Кубке африканских наций.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Футбол
«Удинезе» подписал нападающего «Реала»
Форвард мадридского "Реала" Кристо Гонсалес перешёл в "Удинезе". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Обновлено в 13:41
Общество
Стали известны города России с самым загрязненным воздухом
В Росгидромете отмечают, что все города с наиболее загрязненной атмосферой расположены в азиатской части России, территория которой считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.
Обновлено в 08:02
Политика
Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы»
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено в 16:50
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Авто
Проект Karelia активно строится: новые подробности постройки экспедиционного LADA Largus
Целью проекта является постройка экспедиционного автомобиля на базе отечественной LADA Largus.
Обновлено в 10:16
Игры
Моддер создал карту для Dota 2 в стиле CS:GO
Обновлено в 11:43
Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что ей снятся кошмарные сны с участием дочери
Как ранее признавалась Кудрявцева, ее телефон забит фотографиями дочери, среди которых иногда попадаются снимки кота.
Обновлено в 17:39
Футбол
Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ
Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года.
Обновлено в 15:18
Экономика
Миллиардер из команды Чубайса пожаловался на нехватку 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю
Адвокаты российского бизнесмена Бориса Минца обратились в Высокий суд Лондона с жалобой на решение суда, согласно которому он должен тратить не больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 15:59
Авто
Skoda начала производство обновленного Skoda Superb
На заводе Skoda в чешских Квасинах началось серийное производство обновленного Skoda Superb.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Обновлено в 08:05
Кино
Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия
Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".
Обновлено в 07:33
Кино
В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Музыка
В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено в 06:05
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Украинский ЦИК снял с выборов кандидата от «Оппозиционной платформы»
Центральная избирательная комиссия Украины за два дня до выборов отменила регистрацию кандидата в депутаты Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под № 44, сообщила пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 15:18
Наука
Низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток
Ученые из Wellcome Sanger Institute и Кембриджского университета доказали, что низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток.
Обновлено в 08:46
Финансы
Торги на Московской бирже начались ростом
Торги в пятницу открылись ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,7-1,1% в первую минуту.
Обновлено в 03:25
Общество
В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары
В Южной Корее начали массово бойкотировать товары из Японии на фоне дипломатического конфликта по поводу выплаты компенсаций, которых Сеул требует от Токио за годы колонизации Корейского полуострова.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Меган Маркл приняла решение усилить приватность своей жизни
Меган Маркл постоянно находится в центре внимания общественности, причем часто помимо своей воли.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Орловских медиков довели. Врачи скорой объявили итальянскую забастовку
Практически все Во-первых, в рамках «оптимизации» подстанцию скорой помощи Плещеевской ЦРБ, обслуживающую Орловский район на который приходится 70 тысяч населения, присоединили к городской станции, на которую приходится 320 тысяч человек.
Обновлено в 13:31