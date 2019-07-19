Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны УкраиныРИА Новости 09:30

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Видео инцидента появилось на хостинге YouTube. Причины такого поступка президента не указываются.
Читать в источнике
Обсудить53

Подробнее о событии

Появилось видео с «оттолкнувшим» министра обороны Полторака Зеленским

РБК12:14

На видео попало, как Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака

Московский Комсомолец13:11

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

РИА Новости09:30

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины

Известия10:33

Зеленский грубо оттолкнул «захватившего» Кремль министра обороны

Lenta.ru10:09

Видео: Зеленский оттолкнул главу Минобороны Украины

РЕН ТВ09:42

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Газета.Ru12:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
Армия и оружие

ВКС РФ сравняли с землей штабы боевиков в Идлибе

Обновлено в 11:27
Политика

Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.
Обновлено в 13:40
Политика

Путин запустил в Магнитогорске агломерационную фабрику ММК

Президент России Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината.
Обновлено в 13:02
Экономика

Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год

Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Политика

Путин назвал причину ненависти к России на Украине

Президент России Владимир Путин во время интервью с американским режиссером Оливером Стоуном назвал причины возникновения ненависти к России на Украине.
Обновлено в 15:43
Происшествия

Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Финансы

Торги на Московской бирже начались ростом

Торги в пятницу открылись ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,7-1,1% в первую минуту.
Обновлено в 03:25
Политика

Иран захватил два британских танкера

Обновлено в 15:42
Кино

Анонсирован первый трейлер мюзикла «Кошки»

Universal Pictures представила трейлер фильма "Кошки". Видео опубликовано на официальной киностудии YouTube.
Обновлено в 13:31
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Спорт

Фехтовальщица Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира

Россиянка Инна Дериглазова принесла первое золото сборной России на чемпионате мира по фехтованию, завоевав пятый в карьере титул сильнейшей на планете.
Обновлено в 15:00
Футбол

«Манчестер Сити» интересуется Умтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено в 16:33
Политика

Трамп: власти США успешно решат вопрос о повышении потолка госдолга

Администрация и Конгресс США успешно договорятся о повышении потолка госдолга.
Обновлено в 14:54
Футбол

«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»

Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Общество

В музее Есенина показали видеокадры с посещающим их привидением

Обновлено в 11:15
Армия и оружие

В ДНР прокомментировали заявления Киева об ответном огне

Заявления представителей Киева о праве украинских силовиков открывать ответный огонь могут быть подготовкой обоснования для возможного нарушения ими нового перемирия в Донбассе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
Обновлено в 10:01
Футбол

Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Обновлено в 10:50
Интернет

Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»

Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

У Светланы Лободы почернели ноги

Певица Светлана Лобода напугала поклонников странной публикацией в своем инстаграме.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе

Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Политика

Боксер Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев

Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 12:30
Происшествия

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика

Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ

По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе

Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
Обновлено в 14:33
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено в 12:24
Политика

Пушков прокомментировал выдвинутые условия Украины по транзиту газа

Председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter прокомментировал условия, которые выдвинул «Нафтогаз Украины» для начала переговоров о транзите российского газа.
Обновлено в 05:28
Политика

Владимир Путин приехал на Валаам в кроссовках за 60 тысяч рублей

Обновлено в 13:45
Общество

Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей

Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 01:52
Футбол

Сенегал и Алжир начали финальный матч Кубка КАФ

Сборные Сенегала и Алжира начали финальный матч Кубка африканских наций.
Обновлено в 15:00
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное