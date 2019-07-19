Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны УкраиныРИА Новости 09:30
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Видео инцидента появилось на хостинге YouTube. Причины такого поступка президента не указываются.
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Армия и оружие
ВКС РФ сравняли с землей штабы боевиков в Идлибе
Обновлено в 11:27
Политика
Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.
Обновлено в 13:40
Политика
Путин запустил в Магнитогорске агломерационную фабрику ММК
Президент России Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината.
Обновлено в 13:02
Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Политика
Путин назвал причину ненависти к России на Украине
Президент России Владимир Путин во время интервью с американским режиссером Оливером Стоуном назвал причины возникновения ненависти к России на Украине.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Финансы
Торги на Московской бирже начались ростом
Торги в пятницу открылись ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,7-1,1% в первую минуту.
Обновлено в 03:25
Политика
Иран захватил два британских танкера
Обновлено в 15:42
Кино
Анонсирован первый трейлер мюзикла «Кошки»
Universal Pictures представила трейлер фильма "Кошки". Видео опубликовано на официальной киностудии YouTube.
Обновлено в 13:31
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Спорт
Фехтовальщица Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира
Россиянка Инна Дериглазова принесла первое золото сборной России на чемпионате мира по фехтованию, завоевав пятый в карьере титул сильнейшей на планете.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Манчестер Сити» интересуется Умтити
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Обновлено в 12:37
Политика
Трамп: власти США успешно решат вопрос о повышении потолка госдолга
Администрация и Конгресс США успешно договорятся о повышении потолка госдолга.
Обновлено в 14:54
Футбол
«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
В ДНР прокомментировали заявления Киева об ответном огне
Заявления представителей Киева о праве украинских силовиков открывать ответный огонь могут быть подготовкой обоснования для возможного нарушения ими нового перемирия в Донбассе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
Обновлено в 10:01
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
У Светланы Лободы почернели ноги
Певица Светлана Лобода напугала поклонников странной публикацией в своем инстаграме.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Политика
Боксер Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев
Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 12:30
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
Обновлено в 14:33
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Политика
Пушков прокомментировал выдвинутые условия Украины по транзиту газа
Председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter прокомментировал условия, которые выдвинул «Нафтогаз Украины» для начала переговоров о транзите российского газа.
Обновлено в 05:28
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 01:52
Футбол
Сенегал и Алжир начали финальный матч Кубка КАФ
Сборные Сенегала и Алжира начали финальный матч Кубка африканских наций.
Обновлено в 15:00