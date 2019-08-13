с чего всё началось

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Уточняется, что Безсмертный с 2015 по 2016 год исполнял обязанности представителя Украины в контактной группе в Минске. С начала июля 2019 года Зеленский вновь назначил его представителем Киева.

Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.

Шоу-бизнес Бузову раскритиковали за слова о блокаде На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.

Политика В Крыму заявили о законном праве на поставку воды из Днепра Крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, сообщает РИА "Новости".

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Здоровье Во Владимире прошел митинг против «оптимизации» больницы Во Владимире накануне прошел митинг в защиту местной больницы в одном из городских районов.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.

Общество В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.

Футбол Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.

Финансы Курс доллара опустился ниже 65 рублей В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.

Происшествия Константина Янкаускаса второй раз задержали сразу после ареста Муниципального депутата московского района Зюзино, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали прямо на территории спецприемника, когда он выходил после отбытия 10 суток административного ареста за призыв выходить на Трубную площадь.

Космос Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.

Происшествия Испытания рядом с полигоном ВМФ отменили после сообщения об эвакуации жителей Испытания на военном полигоне ВМФ, из-за которых жителям села Нёнокса Архангельской области предложили эвакуироваться, отменены.

Авто Обозначены сроки появления Lada Vesta с вариатором Идет ли речь только о седане или вариатор появится и на универсалах Vesta, Ильинский не уточнил, попросив подождать появления подробностей.

Происшествия Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области На трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".

Религия Православные христиане Кубани отметят Медовый Спас Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.

Космос «Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира» Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.

Культура Музыкант Дельфин потерял сознание в студии Дельфин, чье настоящее имя Андрей Лысиков, потерял сознание во время работы на студии.

Политика CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке Расследование о связях российского бизнесмена Евгения Пригожина с частной военной компанией «Вагнер», действующей в Центральноафриканской республике (ЦАР), 13 августа опубликовал американский телеканал CNN.

Происшествия В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.

Армия и оружие Названа стоимость востановления разрушенной базы морпехов США 7 июля землетрясение силой 6,4 балла нанесло базе колоссальный ущерб, стоимость восполнения которого будет доходить до нескольких миллиардов долларов.