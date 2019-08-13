Политика
Зеленский отстранил Безсмертного от постаГазета.Ru 08:59
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Уточняется, что Безсмертный с 2015 по 2016 год исполнял обязанности представителя Украины в контактной группе в Минске. С начала июля 2019 года Зеленский вновь назначил его представителем Киева.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
«Освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы»,— говорится в указе президента Украины.Коммерсантъ09:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Наука
Учёные вырастили искусственный орган-киборг
Обновлено вчера в 13:53
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено 11 августа в 22:31
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды из Днепра
Крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Здоровье
Во Владимире прошел митинг против «оптимизации» больницы
Во Владимире накануне прошел митинг в защиту местной больницы в одном из городских районов.
Обновлено в 09:57
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Общество
В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 06:27
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Константина Янкаускаса второй раз задержали сразу после ареста
Муниципального депутата московского района Зюзино, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали прямо на территории спецприемника, когда он выходил после отбытия 10 суток административного ареста за призыв выходить на Трубную площадь.
Обновлено в 12:58
Космос
Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем
Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Испытания рядом с полигоном ВМФ отменили после сообщения об эвакуации жителей
Испытания на военном полигоне ВМФ, из-за которых жителям села Нёнокса Архангельской области предложили эвакуироваться, отменены.
Обновлено в 11:30
Авто
Обозначены сроки появления Lada Vesta с вариатором
Идет ли речь только о седане или вариатор появится и на универсалах Vesta, Ильинский не уточнил, попросив подождать появления подробностей.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области
На трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:02
Общество
В Крыму ожидается рекордная жара
Обновлено в 13:08
Религия
Православные христиане Кубани отметят Медовый Спас
Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.
Обновлено в 13:03
Космос
«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»
Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в Испании
Экс-супруг Ани Лорак показал в Instagram нежное фото с дочерью.
Обновлено в 09:59
Культура
Музыкант Дельфин потерял сознание в студии
Дельфин, чье настоящее имя Андрей Лысиков, потерял сознание во время работы на студии.
Обновлено в 13:16
Политика
CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке
Расследование о связях российского бизнесмена Евгения Пригожина с частной военной компанией «Вагнер», действующей в Центральноафриканской республике (ЦАР), 13 августа опубликовал американский телеканал CNN.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Названа стоимость востановления разрушенной базы морпехов США
7 июля землетрясение силой 6,4 балла нанесло базе колоссальный ущерб, стоимость восполнения которого будет доходить до нескольких миллиардов долларов.
Обновлено в 13:18
Политика
Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года. Об этом сообщает газета Ostsee-Zeitung.
Обновлено в 12:58