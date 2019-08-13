Политика

Зеленский отстранил Безсмертного от постаГазета.Ru 08:59

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Уточняется, что Безсмертный с 2015 по 2016 год исполнял обязанности представителя Украины в контактной группе в Минске. С начала июля 2019 года Зеленский вновь назначил его представителем Киева.
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«Освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы»,— говорится в указе
 президента Украины.
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