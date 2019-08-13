Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процессаКоммерсантъ 09:11
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Господин Зеленский назначил его на этот пост в начале июля.
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с чего всё началось
«Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы», — говорится в тексте указа на сайте президента Украины.RT на русском08:42
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает по такому методу проводить онлайн-продажу спиртного.
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В Роскосмосе заявили, что приближающийся к Земле астероид не опасен
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Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.
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