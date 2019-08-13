с чего всё началось

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Господин Зеленский назначил его на этот пост в начале июля.

Финансы Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Армия и оружие Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.

Происшествия Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировано "В 17:18 мск открытое горение на теплоходе ликвидировано", — заявили в ведомстве, добавив, что огнем было охвачено 600 кв. м. Неэксплуатируемый теплоход загорелся в затоне "Сибирский" в Борском районе Нижегородской области.

Политика Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.

Общество Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро» Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «После аварии дочь замкнулась» Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась.

Политика Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Политика В Крыму хотят говорить с Украиной о пропуске вод Днепра на полуостров Власти Крыма намерены просить руководство РФ начать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров воды Днепра, исток которого находится на территрии России.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.

Политика Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Общество Опубликован список самых востребованных профессий в России ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.

Общество Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.

Происшествия Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.

Армия и оружие ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Космос В Роскосмосе заявили, что приближающийся к Земле астероид не опасен В Роскосмосе отметили, что приближающийся к Земле астероид OU1 не представляет опасности для нашей планеты, сообщает пресс-служба корпорации.

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Общество В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.

Игры Borderlands 3 нельзя будет предзагрузить в Epic Games Store Исполнительный директор и основатель компании Epic Games Тим Суини в ответ на вопрос Twitter-пользователя заявил, что Borderlands 3 нельзя будет предзагрузить в Epic Games Store.

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Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.