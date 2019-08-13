Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процессаКоммерсантъ 09:11

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Господин Зеленский назначил его на этот пост в начале июля.
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с чего всё началось
«Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы», — говорится
 в тексте указа на сайте президента Украины.
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Коммерсантъ09:11
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Политика

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Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
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В Роскосмосе заявили, что приближающийся к Земле астероид не опасен

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В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
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Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора

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Роман Петрович Бессмертный
Украинский политик
Украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.
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