Политика

Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военныхLenta.ru 10:34

Как сообщает УНИАН со ссылкой на супругу Бессмертного, он узнал о своем увольнении через СМИ. 9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.
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с чего всё началось
«Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы», — говорится
 в тексте указа на сайте президента Украины.
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Зеленский уволил представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу

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Зеленский освободил Безсмертного от обязанностей представлять Киев в контактной группе по Донбассу

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Позже Ди Каприо стал звездой «Титаника», а Магуайр - «Человека-Паука», такой сомнительный актерский опыт был весьма нежелательным в их карьере.
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Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов

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«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
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Все медучреждения Петербурга к 2020 году подключатся к единой электронной базе данных

Все медицинские учреждения Санкт-Петербурга к 2020 году по программе нацпроекта "Здравоохранение" подключатся к единой электронной базе данных.
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Роман Петрович Бессмертный
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Украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.
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