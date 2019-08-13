Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военныхLenta.ru 10:34
Как сообщает УНИАН со ссылкой на супругу Бессмертного, он узнал о своем увольнении через СМИ. 9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.
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с чего всё началось
«Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы», — говорится в тексте указа на сайте президента Украины.RT на русском08:42
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Политика
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Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
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На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
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Обновлено в 05:24
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Кремль осудил жестокость полиции на митингах
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Обновлено в 09:19
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Авто
Chevrolet продаст единственный в мире электрический Camaro
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Общество
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Роскачество рассказало, как выбрать колбасу с качественным и безопасным составом, сообщает Inforeactor.
Обновлено в 03:17
Общество
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Кино
Ди Каприо назвал фильм, за который ему стыдно
Позже Ди Каприо стал звездой «Титаника», а Магуайр - «Человека-Паука», такой сомнительный актерский опыт был весьма нежелательным в их карьере.
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Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за протестов
Обновлено вчера в 09:38
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Во время трансляции МКС уфолог обнаружил исчезнувшую Атлантиду
Один из самых известных уфологов мира заявил, что сумел обнаружить исчезнувшую Атлантиду.
Обновлено в 08:49
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Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России
«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе
Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Космос
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Обновлено вчера в 12:20
Здоровье
Все медучреждения Петербурга к 2020 году подключатся к единой электронной базе данных
Все медицинские учреждения Санкт-Петербурга к 2020 году по программе нацпроекта "Здравоохранение" подключатся к единой электронной базе данных.
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Экономика
Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники
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Космос
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Авто
Honda объявила о скидках на кроссоверы Honda CR-V и Pilot
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