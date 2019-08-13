с чего всё началось

Как сообщает УНИАН со ссылкой на супругу Бессмертного, он узнал о своем увольнении через СМИ. 9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.

Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных

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