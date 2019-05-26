Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в РовноRT на русском 08:25
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок. Об этом он написал в своём Facebook.
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В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
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Обновлено в 07:34
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На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма
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«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе
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