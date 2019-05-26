Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в РовноRT на русском 08:25

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок. Об этом он написал в своём Facebook.
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Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него активистов

Газета.Ru09:02

Зеленский призвал МВД не принимать меры против политических протестующих

Московский Комсомолец08:43

«Критики не боюсь»: Зеленский попросил МВД ослабить хватку на митингах

РЕН ТВ08:19

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

RT на русском08:25

Зеленский призвал МВД Украины не применять меры против политических протестующих

ТАСС08:32

Зеленский: Задержания не было, но правоохранители могли бы действовать мягче

Украина.ру08:14

Зеленский сжалился над своими критиками

ТВ Центр08:56
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Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Сургуте

Обновлено вчера в 12:11
Футбол

Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата России стал голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес, забивший 15 голов.
Обновлено в 08:55
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Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Авто

Опубликованы рендеры конкурента Hyundai Creta от Tata

Новинка будет бороться с соперниками в, пожалуй, самом конкурентном сегменте рынка – SUV, где вольготно себя чувствуют Hyundai Creta, Nissan Kicks, Renault Duster и будущий «паркетник» Kia SP2i.
Обновлено в 03:06
Музыка

Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу

Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Политика

Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 09:07
Музыка

Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Хоккей

Сборная России объявила стартовый состав на матч с Чехией

Тренерский штаб сборной России определился с составом на предстоящий матч за третье место в чемпионата мира - 2019 по хоккею с командой Чехии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:57
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Происшествия

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Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Футбол

В Голландии арбитр забил гол и засчитал его

Обновлено вчера в 15:37
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

Обновлено в 05:03
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

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Наука

В Канаде нашли гриб возрастом миллиард лет

До сих пор древнейшими окаменелыми грибами были признаны образцы из Шотландии, возраст которых составлял 400 миллионов лет.
Обновлено вчера в 02:20
Общество

Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов

Обновлено вчера в 13:03
Авто

Автоэксперт рассказал, как выбрать идеальный женский автомобиль

Автоэксперт Алексей Хресин рассказал для iReactor о трудностях выбора автомобиля для женщин.
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На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

На Невском проспекте стартовал парад барабанщиков

Днём 26 мая по Невскому проспекту начала движение колонна барабанщиков. Мероприятие приурочили к 316-летию Петербурга.
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Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
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Гаджеты

В Индии смартфоны Huawei распродают по выгодным условиям

Недавно индийское подразделение Amazon заявило об акции «Huawei Week», во время которой смартфоны китайского бренда распродают по выгодным условиям.
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Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

Московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:59
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Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих

Обновлено вчера в 23:30
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