Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в РовноRT на русском 08:25

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок. Об этом он написал в своём Facebook.
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Активисты устроили пикет у здания МВД в Киеве

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Lenta.ru10:42

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него активистов

Газета.Ru09:02
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Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
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Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

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