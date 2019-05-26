Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в РовноRT на русском 08:25

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок. Об этом он написал в своём Facebook.

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

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