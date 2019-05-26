Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в РовноRT на русском 08:25
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок. Об этом он написал в своём Facebook.
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Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
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Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
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