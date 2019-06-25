Политика
Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕLenta.ru 05:25
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил делегацию страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за то, что она мужественно боролась до конца при попытке не допустить восстановления полномочий России. Об этом он написал в своем Facebook.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Политика
Кабмин предложил изменить правила выдачи вида на жительство
Правительство предлагает сократить с шести до четырех месяцев срок рассмотрения запроса о виде на жительство.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ
Несколько участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попытались оспорить полномочия делегации из России, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 07:19
Политика
Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики
Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Общество
Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные
В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.
Обновлено в 07:39
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Обновлено в 02:58
Происшествия
Таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проверяют информацию девушки, которая сообщила, что была похищена и изнасилована местным таксистом.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Обновлено в 07:32
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Россия и Мальдивы договорились о безвизовом режиме
Между РФ и Мальдивами действует соглашение о воздушном сообщении от 1995 года.
Обновлено в 05:34
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Общество
Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках
В целом же Министерство промышленности и торговли в 2016-2017 гг. потратило на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. Комплексную картину в целом в исследовании получить не удалось - далеко не все госструктуры с готовностью раскрывают такую информацию, поэтому эксперты сосредоточились на тех, кто оказался менее закрытым.
Обновлено в 09:14
Политика
Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено в 07:09
Политика
Путин посетит закрытие Европейских игр в Минске
Обновлено в 08:42
Происшествия
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице
В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика
В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна
Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
Обновлено в 08:11
Футбол
«Барселона» оформит трансфер Гризманна после 1 июля
"Барселона" оформит трансфер нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна после 1 июля, информирует The Telegraph.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей
После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Марину Хлебникову нужно спасать»
В своем Instagram Борисова выложила несколько кадров с передачи с призывом: «Марину Хлебникову нужно спасать».
Обновлено в 09:07
Авто
Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус
В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Политика
Юнус-Бек Евкуров попросил об отставке
Полномочия Евкурова истекают лишь в 2023 году. Однако, об отставке он попросил главу государства досрочно.
Обновлено вчера в 12:43
Здоровье
Каждый пятый екатеринбуржец умирает от рака
В 2018 году от онкологических заболеваний умерло 204 человека на 100 000 населения, в 2017-м – 213,7. Смертность от новообразований занимает второе место в городе умирает каждый пятый жителя уральского мегаполиса.
Обновлено в 06:58
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину за публикацию в соцсети «ВКонтакте»
Чиков обратил внимание на то, что мужчину, отбывшего наказание за свой поступок в виде двух лет колонии, на этот раз задержали за публикацию, которая была сделана раньше тех, за которые его судили.
Обновлено в 09:02
Экономика
Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа
В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено вчера в 14:45