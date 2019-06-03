Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в ХарьковеRT на русском 10:37
Президент Украины Владимир Зеленский призывает власти Харькова разобраться в ситуации со сносом бюста маршала СССР Георгия Жукова. Об этом, как сообщает «СТРАНА.ua», заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с жителями города ситуацию со сносом памятника маршалу Жукову, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook.Коммерсантъ15:24
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В областном центре подходит к логическому завершению процесс корректировки основного градостроительного документа - генерального плана.
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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
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Дебаркадер залег на дно
В Татарстане на программу по оздоровлению Волги до 2025 года планируют потратить 19,8 миллиарда рублей.
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Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар придет в полицию, чтобы дать показания по делу об изнасиловании, сообщает Globo Esporte.
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Скончался актер Геннадий Матвеев
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Гаджеты
Apple представила операционную систему для планшетов iPad
На конференции Worldwide Developers Conference 2019 (WWDC 2019) вице-президент Apple Крейг Федериги представил операционную систему iPadOS для планшетов iPad.
Обновлено в 15:16
Гаджеты
Apple представила новый Mac Pro с 28-ядерным процессором
На ежегодной конференции для разработчиков WWDC, состоявшейся 3 июня, американская компания Apple презентовала компьютер Mac Pro с процессором Intel Xeon с количеством ядер до 28.
Обновлено в 18:34
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено в 19:19
Общество
Вопрос о дизайне электронного паспорта в России будет решен в течение лета
Концепция дизайна цифрового паспорта гражданина РФ должна быть выработана в течение лета.
Обновлено в 21:07
Экономика
Бразилия приостановила поставки говядины в Китай
Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай.
Обновлено в 19:32
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Пожар на складе нефтепродуктов в Красноярске локализован
Пожар на складе нефтепродуктов в Красноярске локализован.
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Космос
Аномальные испытания OmegA показали на видео
Огневые испытания проходили в штатном режиме, но затем, когда инженеры решили позволить двигателю проработать дольше допустимого, из сопла вылетели искры и горящие осколки, что в корпорации сочли аномальным.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 млн рублей бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер».
Обновлено в 11:30
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
В Судане призвали свергнуть Военный совет
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Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12