Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в ХарьковеRT на русском 10:37

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский призывает власти Харькова разобраться в ситуации со сносом бюста маршала СССР Георгия Жукова. Об этом, как сообщает «СТРАНА.ua», заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

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