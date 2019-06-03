Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в ХарьковеRT на русском 10:37

Президент Украины Владимир Зеленский призывает власти Харькова разобраться в ситуации со сносом бюста маршала СССР Георгия Жукова. Об этом, как сообщает «СТРАНА.ua», заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с жителями города ситуацию со сносом памятника маршалу Жукову, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook
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