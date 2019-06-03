Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в ХарьковеRT на русском 10:37

Президент Украины Владимир Зеленский призывает власти Харькова разобраться в ситуации со сносом бюста маршала СССР Георгия Жукова. Об этом, как сообщает «СТРАНА.ua», заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.
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Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

RT на русском10:37

В офисе Зеленского прокомментировали снос памятника Жукову в Харькове

РБК11:18

Пристыженный Зеленский свалил вину за снос бюста Жукова на Порошенко

Газета.Ru14:16

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

РИА Новости10:43

В команде Зеленского отреагировали на снос памятника Жукову

Lenta.ru12:59

Появилась реакция Зеленского на намерения мэра Харькова Кернеса восстановить памятник Жукову

Российский Диалог11:33

Офис Зеленского назвал причину сноса бюста Жукова в Харькове

News.ru10:50
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Политика

МВД РФ: Тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством

Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В результате ДТП на МКАД сгорел автомобиль

Обновлено в 13:16
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
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Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера

Физики из Йельского университета задались вопросом, как "суперпозиция" живого и мертвого кота совершает так называемый квантовый переход и становится одним из двух "классических" состояний.
Обновлено в 13:50
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям

Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

При крушении вертолёта в США погибли три человека

В результате крушения вертолёта в американском штате Арканзас погибли три человека, один пострадал.
Обновлено в 12:55
Футбол

Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено в 14:08
Авто

Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Политика

Китайских студентов предупредили о рисках обучения в США

Министерство образования Китая предупредило своих граждан, а именно студентов, обучающихся на территории США, о том, что для них возрастают риски, вызванные политическим напряжением между Китаем и США, сообщают «Известия».
Обновлено в 13:51
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Политика

Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»

Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
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Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе большинства своих людей из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Происшествия

СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали

Обновлено в 13:13
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Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Наука

Кофе объявлен безопасным для сердца напитком

Обновлено в 11:12
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Обновлено в 14:00
Футбол

10 футболистов покинули «Енисей»

«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.
Обновлено в 11:15
ЖКХ

Минстрой призвал отказаться от установки счетчиков тепла

Минстрой предложил отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила «Российская газета».
Обновлено в 04:46
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Адвокат автора «Сталингулага» выясняет обстоятельства проверки МВД, о которой были уведомлены родители его клиента

Защита автора телеграм-канала "Сталингулаг" Александра Горбунова выясняет обстоятельства проверки МВД, о которой были уведомлены его родители.
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Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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