Политика
Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцевИзвестия вчера в 18:45
Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
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Владимир Зеленский сомневается, что украинцы «соблазнятся» российским паспортом
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