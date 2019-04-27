Политика

Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцевИзвестия вчера в 18:45

Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
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Владимир Зеленский сомневается, что украинцы «соблазнятся» российским паспортом

Эхо Москвывчера в 23:30

Зеленский оценил идею Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам

Lenta.ruвчера в 16:38

Зеленский оценил решение Путина по гражданству для жителей Донбасса

URA.Ruвчера в 19:31

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Газета.Ruвчера в 20:29

Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев

RT на русскомвчера в 19:28

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

РИА Новостивчера в 17:00

Зеленский счел тщетными попытки России «соблазнить украинцев паспортами»

РБКвчера в 19:35
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
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Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
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В ФРГ связали «Северный поток-2» с будущим немецкой экономики

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг поддержала «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 09:49
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Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе

Сам резидент Comedy Club не стал делать пиар из личной жизни и комментировать слухи.
Обновлено вчера в 18:30
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В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено 26 апреля в 14:33
Происшествия

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Крупный пожар в Воронежской области локализован

Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям

Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

В Ленобласти исправную трубу починили за 11 миллионов рублей

Подозреваемые получили из областного бюджета и средств муниципального образования 11 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия

Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено вчера в 14:02
Политика

Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза

Вдвое возрос пассажиропоток граждан Украины, въезжающих в Крым через российские пункты пропуска.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено вчера в 12:48
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Религия

Благодатный огонь из Иерусалима доставят во «Внуково» в субботу

Обновлено 26 апреля в 20:00
Шоу-бизнес

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:21
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено вчера в 11:22
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За прошлый квартал Sony продала всего 1,1 млн смартфонов

Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а текущий явно будет ещё хуже.
Обновлено вчера в 15:06
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
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Амурским телятам делают тест «на отцовство»

Внутри хозяйств «анализы сдают» селекционные коровы и быки-производители, которые «отвечают» за воспроизводство стада.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Путин назвал основные вопросы к Зеленскому

Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

Стрельба в синагоге произошла в США

В синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга

Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено 26 апреля в 12:35
Футбол

Сульшер: «„МЮ“ не нужны игроки, движимые деньгами или славой»

Игроки, движимые только деньгами или славой, не подходят ни для «МЮ», ни для любой другой моей команды.
Обновлено вчера в 20:49
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Лев Лещенко: «Могу сам и обои поклеить»

Обновлено вчера в 22:30
Экономика

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие

Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 19:55
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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