Политика

Зеленский отреагировал на ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИРоссийский Диалог 12:51

Новоизбранный президент Владимир Зеленский поставил жирную точку в вопросе проведения телемоста между украинскими и российскими медиа, а также пообещал не допустить монополизацию средств массовой информации Украины.
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В Госдуме оценили реакцию Зеленского на ситуацию с NEWSONE

RT на русском12:51

Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne

News.ru10:35

Зеленский пообещал расправу придумавшему телемост с Россией каналу

Lenta.ru10:03

Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевидение

РИА Новости10:09

Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne

Московский Комсомолец10:01

Зеленский потребовал разобраться с монополией российских сил на ТВ

Газета.Ru09:32

Зеленский заявил, что не допустит монополии пророссийских сил на телевидении

ТАСС09:12
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:08, Вашингтон
Происшествия

В Албании в аварию попал автомобиль посольства России

В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Обновлено в 18:22
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Обиженный чиновник рассказал, как Зеленский яйцами по пианино стучит

Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником. Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда "на него сорвались".
Обновлено в 13:22
Происшествия

Кузнецова: сегодня из Ирака в Россию вернется очередная группа детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в среду, 10 июля, в Российскую Федерацию прилетит очередная группа детей из Ирака.
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Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Не знаю, сколько мне осталось: Хлебникова о тяжелой болезни

Обновлено в 03:38
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия

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Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Гаджеты

Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном

Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.
Обновлено в 08:11
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).
Обновлено в 18:33
Авто

Bugatti выпустила двухсотый Chiron

«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено в 09:18
Гаджеты

Новые чипы Samsung появятся на рынке в 2020 году

Производство начнется в 2020 году и выйдет на плановые показатели как раз к моменту начала производства новых флагманских устройств следующего года от компании Samsung.
Обновлено вчера в 14:50
Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
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Авто

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Компания MINI запустит в серию электрокар, созданный по мотивам концепта Rocketman, показанного в 2011 году.
Обновлено в 09:14
Наука

Небольшой червь издает в океане один из самых громких звуков

Измерение силы звука червей поразила ученых, так как замеры показали, что на расстоянии в метр сила составляет 157 децибел.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты

Обновлено в 17:14
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Здоровье

Россиян становится меньше. Почему?

Оказывается, во многих регионах сознательно занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от ДТП.
Обновлено в 18:00
Энергетика

СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Происшествия

В Харькове совершили покушение на депутата Верховной рады

В Харькове совершено покушение на жизнь депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Дмитрия Святаша.
Обновлено в 17:10
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Общество

Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Суд зарегистрировал уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга

Ранее Марат Оганесян признал вину в хищении более 50 миллионов рублей Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении денежных средств при строительстве "Зенит-Арены", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:41
Политика

Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнёров

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому не садиться за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным без друзей и партнёров Киева.
Обновлено в 14:34
Общество

Не стесняйтесь блокировать. Когда обязательно менять банковскую карточку

В каких ситуациях нужно немедленно заблокировать и перевыпустить банковскую карту, чтобы со счета не пропали деньги, рассказывает АиФ.ru.
Обновлено в 06:09
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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