Новоизбранный президент Владимир Зеленский поставил жирную точку в вопросе проведения телемоста между украинскими и российскими медиа, а также пообещал не допустить монополизацию средств массовой информации Украины.

Зеленский отреагировал на ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИ

Происшествия В Албании в аварию попал автомобиль посольства России В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Политика Обиженный чиновник рассказал, как Зеленский яйцами по пианино стучит Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником. Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда "на него сорвались".

Происшествия Кузнецова: сегодня из Ирака в Россию вернется очередная группа детей Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в среду, 10 июля, в Российскую Федерацию прилетит очередная группа детей из Ирака.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.

Гаджеты Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.

Наука В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).

Авто Bugatti выпустила двухсотый Chiron «Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.

Гаджеты Новые чипы Samsung появятся на рынке в 2020 году Производство начнется в 2020 году и выйдет на плановые показатели как раз к моменту начала производства новых флагманских устройств следующего года от компании Samsung.

Наука Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.

Авто Mini разработает электрокар по мотивам концепта Rocketman Компания MINI запустит в серию электрокар, созданный по мотивам концепта Rocketman, показанного в 2011 году.

Наука Небольшой червь издает в океане один из самых громких звуков Измерение силы звука червей поразила ученых, так как замеры показали, что на расстоянии в метр сила составляет 157 децибел.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.

Здоровье Россиян становится меньше. Почему? Оказывается, во многих регионах сознательно занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от ДТП.

Энергетика СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38% Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.

Происшествия В Харькове совершили покушение на депутата Верховной рады В Харькове совершено покушение на жизнь депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Дмитрия Святаша.

Политика Меркель сделала заявление после приступа Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Общество Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.

Происшествия Суд зарегистрировал уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга Ранее Марат Оганесян признал вину в хищении более 50 миллионов рублей Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении денежных средств при строительстве "Зенит-Арены", сообщает РИА Новости.

Политика Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнёров Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому не садиться за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным без друзей и партнёров Киева.

Общество Не стесняйтесь блокировать. Когда обязательно менять банковскую карточку В каких ситуациях нужно немедленно заблокировать и перевыпустить банковскую карту, чтобы со счета не пропали деньги, рассказывает АиФ.ru.