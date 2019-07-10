Политика
Зеленский отреагировал на ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИРоссийский Диалог 12:51
Новоизбранный президент Владимир Зеленский поставил жирную точку в вопросе проведения телемоста между украинскими и российскими медиа, а также пообещал не допустить монополизацию средств массовой информации Украины.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:08, Вашингтон
Происшествия
В Албании в аварию попал автомобиль посольства России
В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Обновлено в 18:22
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Обиженный чиновник рассказал, как Зеленский яйцами по пианино стучит
Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником. Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда "на него сорвались".
Обновлено в 13:22
Происшествия
Кузнецова: сегодня из Ирака в Россию вернется очередная группа детей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в среду, 10 июля, в Российскую Федерацию прилетит очередная группа детей из Ирака.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Гаджеты
Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном
Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.
Обновлено в 08:11
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).
Обновлено в 18:33
Авто
Bugatti выпустила двухсотый Chiron
«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено в 09:18
Гаджеты
Новые чипы Samsung появятся на рынке в 2020 году
Производство начнется в 2020 году и выйдет на плановые показатели как раз к моменту начала производства новых флагманских устройств следующего года от компании Samsung.
Обновлено вчера в 14:50
Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено в 00:06
Авто
Mini разработает электрокар по мотивам концепта Rocketman
Компания MINI запустит в серию электрокар, созданный по мотивам концепта Rocketman, показанного в 2011 году.
Обновлено в 09:14
Наука
Небольшой червь издает в океане один из самых громких звуков
Измерение силы звука червей поразила ученых, так как замеры показали, что на расстоянии в метр сила составляет 157 децибел.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Здоровье
Россиян становится меньше. Почему?
Оказывается, во многих регионах сознательно занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от ДТП.
Обновлено в 18:00
Энергетика
СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%
Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Происшествия
В Харькове совершили покушение на депутата Верховной рады
В Харькове совершено покушение на жизнь депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Дмитрия Святаша.
Обновлено в 17:10
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Общество
Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи
Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Суд зарегистрировал уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга
Ранее Марат Оганесян признал вину в хищении более 50 миллионов рублей Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении денежных средств при строительстве "Зенит-Арены", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:41
Политика
Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнёров
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому не садиться за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным без друзей и партнёров Киева.
Обновлено в 14:34
Общество
Не стесняйтесь блокировать. Когда обязательно менять банковскую карточку
В каких ситуациях нужно немедленно заблокировать и перевыпустить банковскую карту, чтобы со счета не пропали деньги, рассказывает АиФ.ru.
Обновлено в 06:09
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39