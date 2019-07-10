Новоизбранный президент Владимир Зеленский поставил жирную точку в вопросе проведения телемоста между украинскими и российскими медиа, а также пообещал не допустить монополизацию средств массовой информации Украины.

Зеленский отреагировал на ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИ

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