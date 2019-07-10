Политика
Зеленский отреагировал на ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИРоссийский Диалог 12:51
Новоизбранный президент Владимир Зеленский поставил жирную точку в вопросе проведения телемоста между украинскими и российскими медиа, а также пообещал не допустить монополизацию средств массовой информации Украины.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИ
Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко попал под обстрел, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:41
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Футбол
ЦСКА сменил конечного бенефициара
Сын президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера перестал быть конечным бенефициаром клуба, сообщает РБК со ссылкой на документы Bluecastle, размещенные в британском корпоративном реестре.
Обновлено в 11:10
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Футбол
Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»
Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.
Обновлено в 13:33
Экономика
Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции
Все началось с того, что 8 июля Центробанк опубликовал в 15.00 на своем сайте свежие данные об инфляции, хотя Росстат обычно публикует срочную информацию на своем сайте после 16:00.
Обновлено в 14:08
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне сокращения запасов в США
По данным Американского института нефти (API), запасы сократились на 8,1 миллиона баррелей до 461,4 миллиона за неделю, завершившуюся 5 июля, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,1 миллиона баррелей.
Обновлено в 02:24
Общество
Ереванская ТЭЦ возобновила работу
Ереванская ТЭЦ возобновила работу, приостановленную из-за перебоев с энергоснабжением в стране, сообщил в среду вице-премьер Армении Тигран Авинян.
Обновлено в 11:11
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич оправдался за обидные слова о россиянах
В беседе Ксения задавала множество каверзных вопросов и, конечно же, не смогла смолчать о последнем скандале, когда россияне очень обиделись на своего кумира.
Обновлено в 13:27
Политика
Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В центре Петербурга прорвало трубу
Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Хоккей
Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею
Вместо Ильи Воробьева пост главного тренера сборной России по хоккею занял его ассистент Алексей Кудашов. А Илья Воробьев стал помощником.
Обновлено в 13:40
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер
Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Теннис
Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона
Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, передает ТАСС.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Взрыв прогремел в центре Луганска
Обновлено в 08:36
Происшествия
На похоронах в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой произошел во время похорон в поселке городского типа Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщилТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:25
Хоккей
ЦСКА продлил контракт с Андреем Светлаковым до 2022 года
Обновлено в 12:36
Наука
Учёные нашли продолжение пещеры под трассой «Таврида»
Обновлено в 11:23