Политика

Зеленский отреагировал на ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИРоссийский Диалог 12:51

Новоизбранный президент Владимир Зеленский поставил жирную точку в вопросе проведения телемоста между украинскими и российскими медиа, а также пообещал не допустить монополизацию средств массовой информации Украины.
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В Госдуме оценили реакцию Зеленского на ситуацию с NEWSONE

RT на русском12:51

Зеленский потребовал разобраться с монополией российских сил на ТВ

Газета.Ru09:32

Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевидение

РИА Новости10:09

Зеленский пообещал расправу придумавшему телемост с Россией каналу

Lenta.ru10:03

Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne

Московский Комсомолец10:01

Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne

News.ru10:35

Зеленский заявил, что не допустит монополии пророссийских сил на телевидении

ТАСС09:12
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Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИ

Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко попал под обстрел, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:41
Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

Обновлено в 12:15
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Происшествия

К гибели 14 российских подводников могла привести диверсия

Обновлено в 03:21
Футбол

ЦСКА сменил конечного бенефициара

Сын президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера перестал быть конечным бенефициаром клуба, сообщает РБК со ссылкой на документы Bluecastle, размещенные в британском корпоративном реестре.
Обновлено в 11:10
Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Обновлено в 08:43
Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян

Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android

Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Футбол

Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»

Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.
Обновлено в 13:33
Экономика

Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции

Все началось с того, что 8 июля Центробанк опубликовал в 15.00 на своем сайте свежие данные об инфляции, хотя Росстат обычно публикует срочную информацию на своем сайте после 16:00.
Обновлено в 14:08
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне сокращения запасов в США

По данным Американского института нефти (API), запасы сократились на 8,1 миллиона баррелей до 461,4 миллиона за неделю, завершившуюся 5 июля, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,1 миллиона баррелей.
Обновлено в 02:24
Общество

Ереванская ТЭЦ возобновила работу

Ереванская ТЭЦ возобновила работу, приостановленную из-за перебоев с энергоснабжением в стране, сообщил в среду вице-премьер Армении Тигран Авинян.
Обновлено в 11:11
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич оправдался за обидные слова о россиянах

В беседе Ксения задавала множество каверзных вопросов и, конечно же, не смогла смолчать о последнем скандале, когда россияне очень обиделись на своего кумира.
Обновлено в 13:27
Политика

Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Политика

Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала

Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В центре Петербурга прорвало трубу

Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В отеле Новой Москвы задушили стюардессу

В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Хоккей

Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею

Вместо Ильи Воробьева пост главного тренера сборной России по хоккею занял его ассистент Алексей Кудашов. А Илья Воробьев стал помощником.
Обновлено в 13:40
Финансы

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 11:33
Авто

Средний срок владения автомобилем в России увеличился до 75 месяцев

Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер

Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Теннис

Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, передает ТАСС.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Взрыв прогремел в центре Луганска

Обновлено в 08:36
Происшествия

На похоронах в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой

Конфликт со стрельбой произошел во время похорон в поселке городского типа Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщилТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:25
Хоккей

ЦСКА продлил контракт с Андреем Светлаковым до 2022 года

Обновлено в 12:36
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Учёные нашли продолжение пещеры под трассой «Таврида»

Обновлено в 11:23
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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