Политика

Зеленский отреагировал на ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИРоссийский Диалог 12:51

Новоизбранный президент Владимир Зеленский поставил жирную точку в вопросе проведения телемоста между украинскими и российскими медиа, а также пообещал не допустить монополизацию средств массовой информации Украины.
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В Госдуме оценили реакцию Зеленского на ситуацию с NEWSONE

RT на русском12:51

Зеленский заявил, что не допустит монополии пророссийских сил на телевидении

ТАСС09:12

Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевидение

РИА Новости10:09

Зеленский пообещал расправу придумавшему телемост с Россией каналу

Lenta.ru10:03

Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne

Московский Комсомолец10:01

Зеленский потребовал разобраться с монополией российских сил на ТВ

Газета.Ru09:32

Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne

News.ru10:35
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Армия и оружие

В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Экономика

Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года

Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.
Обновлено в 05:08
Космос

Американцы доставят на МКС четыре новые солнечные батареи

В 2021-2022 годах на МКС доставят четыре новые солнечные батареи, которые установят на американском сегменте станции.
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Обновлено в 04:16
Политика

Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес

Роковую Дарью Мороз на новой фотографии сравнили с Марлен Дитрих

Подписчики Дарьи отметили, что она невероятно красивая и стильная. В комментариях также мелькал вопрос, курит ли Мороз в реальной жизни.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Россия потратит 200 млрд рублей на новый авианосец

Глава «Крыловского государственного научного центра» Павел Филиппов заявил, что на создание малого неатомного авианосца потребуются 5 лет работы и 200 млрд рублей.
Обновлено в 08:29
Энергетика

Добычу нефти в Мексиканском заливе временно сократили

Сокращение в сутки уже составило 602,7 тыс. баррелей нефти. В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%.
Обновлено в 21:54
Здоровье

Названы способы лечения и предотвращения диареи

Немецкие врачи назвали способы лечения и предотвращения диареи.
Обновлено в 05:49
Политика

Строящаяся в РФ трасса «Меридиан» станет кошмаром для США, считают в Германии

Автомагистраль "Меридиан" от Казахстана до Белоруссии, проходящая по территории России, теснее свяжет Китай и Европу и поэтому станет настоящим кошмаром для США.
Обновлено в 22:22
Происшествия

ТАСС: в деле «банды ФСБ» установлен лишь один эпизод

Семерым сотрудникам ФСБ, подозреваемых в разбое, вменяется в вину лишь один эпизод.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 14:57
Футбол

Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дивоком Ориги.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Происшествия

Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован

Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 12:34
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность".
Обновлено в 20:19
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено в 23:16
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 15:01
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Общество

Попросившим убежище в Канаде киселевчанам запретили чаепитие

Жители Киселевска, которые ранее обратились к премьер-министру Канады, столкнулись с новыми проблемами: горожанам запретили собираться на чаепитие, где участники планировали обсудить ситуацию.
Обновлено в 22:28
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Обновлено в 21:24
Авто

С конвейера сошёл последний Volkswagen Beetle

Обновлено в 06:27
Политика

Зеленский выгнал с совещания чиновника, назвав его разбойником

Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональной форме выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь.
Обновлено в 07:00
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Политика

Учёный исключил повторение «космической гонки» между Россией и США

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью РИА Новости выразил мнение, что «космическая гонка», существовавшая между СССР и США около 50 лет назад, не повторится.
Обновлено в 23:12
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Экс-начальника кузбасского ГУФСИН осудили за взятку

Обновлено в 06:16
Экономика

Быстрым платежам накручивают процент

Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.
Обновлено в 19:07
Общество

Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов

Роскомнадзор зафиксировал увеличение количества жалоб на операторов мобильной связи.
Обновлено в 18:50
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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