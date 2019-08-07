с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.

Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана

Политика Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате» Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном встречу в нормандском формате.

Политика Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство.

Здоровье Саратовцев предупреждают о второй волне мышиной лихорадки В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области назвали самые опасные очаги мышиной лихорадки в регионе.

Энергетика Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57 Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.

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Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Политика В Госдуме расследуют вмешательство во внутренние дела России Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Госдума собирается провести расследование о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Культура Актер Валентин Гафт перенес инсульт Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом. Артист почувствовал себя плохо около недели назад. Его срочно доставили в реанимацию.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.

Армия и оружие Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил РФ в "пренебрежении" правилами и нормами, что, по его мнению, привело к прекращению действия Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Хоккей СКА обыграл «Локомотив» на турнире в Сочи СКА одержал победу над "Локомотивом" (4:0) в матче турнира Sochi Hockey Open в Сочи.

Происшествия Тренер сына Валуева погиб в результате ДТП в Петербурге Тренер сына прославленного боксера, ныне депутата Государственной думы Николая Валуева, погиб в ДТП.

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