Политика

Зеленский отреагировал на петицию об увольнении БогданаRT на русском 07:19

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
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Как сообщает пресс-служба
 президента Украины, глава государства сообщил, что «уже сделал это», в ответ на соответствующую петицию, размещенную на его сайте.
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