с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.

Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Финансы Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.

Происшествия Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы Президент США Дональд Трамп прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где 22 человека тали жертвами стрельбы в торговом центре, передает РИА "Новости".

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Политика Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.

Наука Искусственный интеллект научили предсказывать будет ли успешным фильм Чтобы предсказать с большой вероятностью точности будет ли успешным будущий художественный фильм у критиков и у зрителей, новый искусственный интеллект (ИИ) должен только ознакомится со сценарием, точнее его кратким изложением.

Гаджеты Samsung представила два новых смартфона Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Футбол «Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.

Гаджеты Xiaomi готовит смартфон с камерой 108 МП В Xiaomi обещают, что сенсор имеет на 38% больше пикселей, чем 48-мегапиксельная камера, а это позволит делать более яркие и детализированные снимки.

Экономика Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома» Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.

Общество В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.

Финансы Власти США официально признали Китай валютным манипулятором Минфин США признал Китай манипулирующей валютой страной после того, как китайский Центробанк не принял мер в связи с ослаблением курса юаня.

Политика Посол США в России Хантсман уходит в отставку Посол США в России Джон Хантсман выразил желание уйти в отставку.

Общество В ООН составили «Руководство по спасению мира для лентяев» ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.

Футбол Сане может потребоваться операция Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция.