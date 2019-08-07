Политика

Зеленский отреагировал на петицию об увольнении БогданаRT на русском 07:19

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
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Как сообщает пресс-служба
 президента Украины, глава государства сообщил, что «уже сделал это», в ответ на соответствующую петицию, размещенную на его сайте.
Евразия Daily08:09

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Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана

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