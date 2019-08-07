с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.

Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана

Происшествия В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.

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Происшествия Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом исполнителя В доме известного российского шансонье Михаила Круга в Твери во вторник, 6 августа, были проведены следственные действия с подозреваемым в убийстве исполнителя.

Финансы Стоимость золота достигла шестилетнего максимума Декабрьские фьючерсы на золото впервые с 2013 года превысили 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX).

Политика Украина нашла, чем заместить дизтопливо из России Украина надеется заместить российское дизтопливо увеличением предложения со стороны стран Евросоюза, а также из Белоруссии с Мозырского НПЗ.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Политика В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.

Здоровье Минздрав нашел больше всего ВИЧ-инфицированных в Сибири и на Урале Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала, пишет РБК со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.

Происшествия Мосгоризбирком прокомментировал сообщения об угрозе взрыва 7 августа в Московскую городскую избирательную комиссию (МГИК) поступило сообщение с угрозой произвести взрыв, если не будут освобождены все задержанные протестующие.

Кино Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Политика Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Общество Жители России перечислили основные семейные нужды Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально.

Экономика Walt Disney сократил прибыль в третьем финквартале на 51% В расчете на акцию чистая прибыль сократилась до $0,79 до $1,95, сообщается в пресс-релизе компании.

Армия и оружие Снайпер ДНР оценил ситуацию на фронте под Мариуполем Ранее сообщалось, что под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям.

Здоровье Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.

Политика Конституцию РФ в стихах и картинках разработали для детей В России разработали конституцию для детей, которая содержит картинки и стихи.

Футбол СМИ анонсировали разрыв контракта Заболотного с «Зенитом» Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в декабре 2017 года, подписав с петербургским клубом соглашение на три с половиной года.