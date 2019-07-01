Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в ДонбассеLenta.ru 12:05

Зеленский призвал США и Европу «должным образом отреагировать на действия, отнюдь не приближающие нас к миру». Об обстреле санитарного автомобиля ранее сообщила пресс-служба штаба украинской Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.
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Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ

Известия14:58

Зеленский заявил о попытке срыва переговоров о прекращении огня в Донбассе

RT на русском13:17

Зеленский сообщил о попытке срыва переговоров по Донбассу

News.ru11:15

Зеленский призвал страны отреагировать на обстрел санитарной машины в Донбассе

РЕН ТВ11:47

Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу

Московский Комсомолец11:17

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Lenta.ru12:05

Зеленский заявил о попытке срыва переговоров по прекращению огня в Донбассе

РИА Новости10:58
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Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США, Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
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В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
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Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Обновлено в 13:11
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
Обновлено в 13:37
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
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Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

Обновлено в 14:48
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Здоровье

Лучшим неврологом России признали врача из Санкт-Петербурга

Лучшим врачом лабораторной диагностики стала Вера Лихачева, заведующая лабораторией в петербургской Городской станции переливания крови.
Обновлено в 10:13
Общество

Мексиканский город завалило градом

Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Политика

«Даже не Бузова»: Лев Лещенко ответил на заявление Катамадзе

Певец Лев Лещенко заявил, что его коллега из Грузии Нино Катамадзе использует ситуацию со сложными отношениями между двумя странами для самопиара.
Обновлено в 09:32
Общество

Реестр проблемных строящихся домов появился в России

Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
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Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауфф на Уимблдоне

Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Винус Уильямс в матче первого круга Уимблдона.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Бывшего главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию

Власти Черногории экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, которого в России подозревают в растрате 52,5 млн руб. в составе организованной группы (ст. 160 УК РФ), сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 14:26
Общество

В Москву вновь придет похолодание

Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Общество

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Детский ансамбль из Подмосковья не получил багаж из «Шереметьево» в Стамбуле

Часть детей из подмосковного ансамбля, вылетевшие из столичного аэропорта "Шереметьево" на танцевальный фестиваль в Болгарии, не смогли получить свои чемоданы.
Обновлено в 12:08
Политика

Грузия сменит посла на Украине

Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.
Обновлено в 12:20
Наука

Структура белого вещества мозга предсказала удовольствие от музыки

Результаты работы ученых, во-первых, поддерживают уже существующие данные о том, что способность к получению удовольствия от музыки напрямую связана с функциональной связностью между отделами сенсорной системы и системы вознаграждения, а во-вторых, говорят о том, что само удовольствие зависит и от анатомических особенностей головного мозга.
Обновлено 29 июня в 05:44
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за России

Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

Израиль вновь атаковал цели на территории Сирии

Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на вражеские ракеты, запущенные израильскими истребителями из ливанского воздушного пространства в направлении позиций наших вооруженных сил в Хомсе и окрестностях Дамаска.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Четыре кандидата в губернаторы Петербурга прошли муниципальный фильтр

Четыре кандидата в губернаторы Петербурга собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов — не менее 155.
Обновлено в 12:52
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Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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