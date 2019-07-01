Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в ДонбассеLenta.ru 12:05
Зеленский призвал США и Европу «должным образом отреагировать на действия, отнюдь не приближающие нас к миру». Об обстреле санитарного автомобиля ранее сообщила пресс-служба штаба украинской Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.
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Все эти заявления – ложь. Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом.
— Эдуард Басурин, военный деятельУтро.ru 12:24
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено в 22:50
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
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Общество
Губернатор Красноярского края не выдерживает давления
Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.
Обновлено в 12:29
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
Более 20 гектаров торфяных болот горит в Карсовском крае Латвии, огонь может перекинутся на территорию России, говорится в сообщении Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС).
Обновлено в 18:55
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Общество
Эксперт ООН рассказала о насекомоядном будущем человечества
Говоря о потенциале новых видов продовольствия, Муир назвала хорошим знаком изменения в законодательства европейских стран, которые разрешат использовать насекомых для питания человека.
Обновлено в 21:00
Экономика
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Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:10
Наука
«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»
Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено в 11:30
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
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Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Политика
В МИД РФ назвали адекватным ответ Москвы на ситуацию в Грузии
Замглавы российского МИДа Григорий Карасин считает, что реакция Москвы на ситуацию в Грузии была жесткой, но адекватной.
Обновлено в 21:59
Общество
Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг
Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Общество
Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса
Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Финансы
Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро
Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:19
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес
Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца
Обновлено в 11:00
Транспорт
В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»
Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес
РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Транспорт
Цвета жизни: в России появится ГОСТ на светофоры
В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Обновлено в 17:01
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Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Экономика
Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15