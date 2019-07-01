Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в ДонбассеLenta.ru 12:05

Зеленский призвал США и Европу «должным образом отреагировать на действия, отнюдь не приближающие нас к миру». Об обстреле санитарного автомобиля ранее сообщила пресс-служба штаба украинской Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.
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Эдуард Басурин
Все эти заявления – ложь. Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом.
— Эдуард Басурин, военный деятельУтро.ru 12:24

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