Все эти заявления – ложь. Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом.

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Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

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