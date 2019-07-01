с чего всё началось

Все эти заявления – ложь. Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом.

Зеленский призвал США и Европу «должным образом отреагировать на действия, отнюдь не приближающие нас к миру». Об обстреле санитарного автомобиля ранее сообщила пресс-служба штаба украинской Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

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