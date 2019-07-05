Политика
Зеленский отправился с рабочей поездкой в ДонбассREGNUM 08:04
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 июля, посетит Славянск и Краматорск. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера. «5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.
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Авто
Chevrolet готовит новинку на базе Baojun RM-5
Автомобильные бренды General Motors и SAIC готовятся к официальной премьере улучшенной модели Baojun RM-5.
Обновлено в 03:30
Политика
Украина заинтересовалась освоением Арктики
Украина может начать активно работать в арктическом регионе, где ее присутствие сейчас минимально, заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, пишет газета High North News.
Обновлено в 00:54
Авто
Кабриолет Lexus LC дебютировал в Гудвуде
Японский автопроизводитель привез на Фестиваль скорости в Гудвуде предсерийный прототип своего нового Lexus LC Convertible.
Обновлено в 08:36
Авто
Кроссовер BMW X7 превратили в пикап
Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелись несколько этажей жилого дома
В Екатеринбурге на пешеходной улице Вайнера горит жилой дом. Информация о пожаре поступила в 17:33 местного времени.
Обновлено в 09:22
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Авто
Назвали топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Как сообщает "Автостат", бестселлером в сегменте кроссоверов на российском авторынке в июне остается модель Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Родственники офицера ДНР подтвердили его похищение СБУ по делу MH17
Родственники бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха подтвердили информацию о том, что его похитили украинские спецслужбы.
Обновлено в 04:17
Политика
Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Участника банды Басаева осудили на 19 лет
Обновлено в 09:08
Происшествия
Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке
«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Общество
В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе
На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22
Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке
В мусорном баке на севере Лондона были обнаружены тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 08:28
Авто
BMW и Daimler будут вместе разрабатывать автопилоты
Автопроизводители BMW и Daimler объявили о начале сотрудничества в сфере автономного вождения.
Обновлено вчера в 06:50
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика
Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесе
В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о контроле над московским рынком ритуальных услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина
Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Общество
Продолжительность жизни россиян вырастает перед выборами
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России резко вырастает в годы перед президентскими выборами.
Обновлено в 05:16
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля
Обновлено в 07:50
Политика
Чилингаров опроверг информацию о своей госпитализации
Герой России, полярник Артур Чилингаров опроверг информацию о его срочной госпитализации, которая ранее появилась в Сети.
Обновлено в 08:45