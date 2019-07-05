Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 июля, посетит Славянск и Краматорск. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера. «5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс

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