Политика
Зеленский отправился на инаугурацию пешкомНародные новости 03:07
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную раду, где должна пройти его инаугурация.
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