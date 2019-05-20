Зеленский отправился на инаугурацию пешкомНародные новости 03:07

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную раду, где должна пройти его инаугурация.

Экономика Сбербанк обновит программу «Спасибо» Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.

Политика Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.

Происшествия Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.

Политика Песков прокомментировал работу полиции по борьбе с коррупцией Сотрудники ФСБ в результате изъяли крупную сумму денег, ювелирные украшения и коллекцию роскошных часов.

Происшествия В Подмосковье двое мужчин тяпкой забили до смерти соседа по даче В ходе ссоры между тремя мужчинами завязалась драка, во время которой двое из них избили своего оппонента тяпкой.

Музыка Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».

Армия и оружие Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.

Кино В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп В последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки.

Политика Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.

Гаджеты Huawei продолжит обслуживать свои устройства по всему миру Китайская компания Huawei продолжит обновлять системы безопасности на своих устройствах по всему миру и не прекратит обслуживать гаджеты.

Происшествия Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.

Происшествия Защита Кокорина обжаловала приговор Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.

Общество Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.

Экономика Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.

Происшествия В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.

Футбол КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Кино Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада» HBO опубликовал на своем YouTube-канале первый трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада".

Политика Соратника Порошенко увезли на скорой с инаугурации Зеленского Экстренная помощь медиков понадобилась члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку во время инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Гаджеты Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11 Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич показала пародию на Анастасию Волочкову Анна Хилькевич опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию, показав пародию на Анастасию Волочкову.

Кино Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».