Политика

Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости УкраиныРоссийская газета 12:20

В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости. "Всем привет!", - так начал свое видеообращение действующий глава государства, решивший поделиться с украинцами своей новой идеей.
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