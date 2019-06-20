Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов УкраиныТАСС вчера в 10:46
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников. Соответствующие документы опубликованы в четверг на сайте главы государства. Президент заявил, что вместе со своей командой провел полную инвентаризацию решений прежних президентов.
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Политолог оценил решение Зеленского отменить 159 указов: все логично
Московский Комсомолецвчера в 14:30
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Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Игры
Dota Underlords доступна на Android и iOS
Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Политика
Протестующие разгромили офис правящей партии в Грузии
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Путин попросит ФАС проверить мусорные тарифы в Омской области
Президент Владимир Путин попросит Федеральную антимонопольную службу России обратить внимание на увеличение тарифов на вывоз мусора для жителей частного сектора в Омской области.
Обновлено вчера в 06:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде
Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Политика
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 07:22
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ
Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
МИД Абхазии отреагировал на события в парламенте Грузии
Дипломаты обвинили грузинскую оппозицию в грубом срыве заседания сессии МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) Представители МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии, где ранее было сорвано заседание сессии МАП (Межпарламентской ассамблеи православия).
Обновлено в 02:43
Финансы
ФРС США второй раз в этом году помогла России
Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
Обновлено вчера в 14:19
Космос
САФУ и МГТУ обсудили запуск спутника
Представители САФУ с ответным визитом посетили МГТУ им. Н. Э. Баумана и продолжили обсуждение направлений сотрудничества в рамках создаваемого межрегионального научно-образовательного центра "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования".
Обновлено вчера в 03:35
Авто
Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos
Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.
Обновлено вчера в 03:32
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:53
Музыка
Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»
Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Основной акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет.
Обновлено вчера в 09:00
Космос
«Атлас космоса» меняет взгляд на Солнечную систему
В своем новом проекте под названием «Атлас космоса» Элеонора Латц использовала данные, собранные NASA, Геологической службой США и другими научными организациями более, чем за 10-летний срок.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Министра экономики Дагестана перевели под домашний арест
Отстраненному министру экономики и территориального развития Дагестана Осману Хасбулатову смягчили меру пресечения.
Обновлено в 01:52
Политика
Российских туристов попросили не ездить в Грузию
«Российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется», — приводит telegram-канал RT заявление Совфеда.
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Google отказалась от производства планшетов
Google объявила о прекращении производства планшетов. Об этом в своём Twitter сообщил старший вице-президент компании Рик Остерло.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Экстренно госпитализирован Руперт Мердок
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29