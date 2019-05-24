Политика
Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещаниюРБК 06:36
Позднее Зеленский подписал еще один указ, которым освободил Артеменко от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации. Артеменко объявил об отставке с поста главы Нацсовета по телерадиовещанию в начале месяца.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено в 03:29
Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Саратове силовики вызволяли наркоманов из реабилитационного центра
В Саратове сотрудники следственного комитета и МВД пресекли деятельность реабилитационного центра, где принудительно удерживались люди.
Обновлено в 06:22
Общество
Самые дорогие выпускные платья продают во Владивостоке
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса объявлений «Юла», дороже оно обойдется во Владивостоке, Липецке (7,08 тыс. рублей) и Воронеже (6,09 тыс. рублей).
Обновлено в 00:31
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Украинцы заплатят за роспуск Рады 400 миллионов долларов
Роспуск Верховной Рады обойдется украинским налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Политика
Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе
Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Нижнем Новгороде умер политик Александр Бочкарев
Утром 24 мая скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 06:13
Политика
Россияне не поняли, за какие заслуги экс-глава пресс-службы Медведева получила орден
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии
Обновлено в 04:55
Общество
Роскачество выбрало лучшие марки глазированных сырков
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Наука
«Алюминий — это новая сталь»: ученые нашли способ сделать металл прочнее
Команда ученых из научной школы «Фазовые превращения и разработка сплавов на основе цветных металлов» НИТУ «МИСиС» создала новый прочный композит алюминий-никель-лантан для авиа- и автомобилестроения.
Обновлено в 06:29
Общество
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Общество
РЭО нашел возможность снизить тарифы на мусор для населения
Делегация Российского экологического оператора (РЭО) посетила Германию и познакомилась с немецким опытом по сбору и переработке мусора.
Обновлено в 06:50
Политика
Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Театры
Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин
Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Общество
В конце мая в Москву придет жара
В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Экономика
Чистая прибыль МОЭСК в I квартале по МСФО выросла на 5,5%
Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в первом квартале 2019 года составила 3,611 миллиарда рублей, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 07:29
Финансы
Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке
Сбербанк России снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта. Как передает «Интерфакс», это случится 25 мая.
Обновлено в 05:44
Авто
Продажи новых люксовых автомобилей в апреле выросли на 12%
Бестселлером традиционно остается Mercedes-Benz Maybach S-Class: в апреле на эту модель пришлось около 30% от общего объема рынка люксовых машин, что в количественном выражении соответствует 53 экземплярам.
Обновлено в 06:04
Общество
Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК
Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26