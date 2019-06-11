Политика

Зеленский отменил указы ПорошенкоLenta.ru 06:05

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства страны.
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Зеленский отменил указы Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия

ТАСС05:59

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

РИА Новости07:37

Зеленский отменил указы Порошенко о назначениях в Совет правосудия

Московский Комсомолец06:55

Зеленский отменил указы Порошенко

Lenta.ru06:05

Зеленский отменил два указа Порошенко

Российская газета08:02

Зеленский отменил два указа Порошенко

Газета.Ru05:36

Зеленский отменил ещё два указа Порошенко

REGNUM05:20
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Обновлено вчера в 01:21
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Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Космос

Ученые запустили в космос игрушечного Дмитрия Рогозина на «Жигулях»

Научные работники из Томска, являющиеся членами проекта ToSky, при испытании стратостата в качестве полезной нагрузки использовали фигурку генерального директора корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сидящего в отечественном автомобиле "ВАЗ-2107" красного цвета.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Финансы

Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
Обновлено в 03:34
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Игры

«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch

Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика

В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Политика

Историк рассказал, как Россия и Польша могут избежать конфликта

Анджей Новак в разговоре с журналистами отметил, что с точки зрения геополитики конфликт между Москвой и Варшавой "неизбежен", поскольку на протяжении веков Россия являлась "очень обременяющим соседом" Польши, а также весьма сложным соперником.
Обновлено в 11:09
Космос

В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing

Американская компания, которая ранее принимала заказы на туристический полет к МКС на кораблях «Союз», открыла прием заявок на полет к международной станции на новом корабле «Старлайнер» от «Боинг».
Обновлено в 12:45
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с гужевой повозкой в Чувашии

Обновлено в 11:38
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Обновлено в 11:26
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Обновлено в 10:40
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Культура

Спилберг пишет сценарий к сериалу ужасов для смартфонов

Стрим-сервис Quibi, предназначенный для просмотра 7–10 минутных видео на мобильных устройствах, планируют запустить в начале апреля 2020 года.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Футбол

Сборная России сыграет с Кипром в матче отбора Евро-2020

Матч между сборными России и Кипра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 01:47
Происшествия

«Ночной губернатор». Задержан бывший глава волгоградского СКР

Бывший руководитель Следственного комитета Волгоградской области генерал-лейтенант Михаил Музраев задержан за покушение на губернатора региона Андрея Бочарова, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:55
Политика

Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона

В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Политика

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»

Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.
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Армия и оружие

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро

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Наука

В гробнице майя найдены ужасающие черепа

В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.
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Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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