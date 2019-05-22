Политика

Зеленский отменил свой указ о назначении замглавы администрацииRambler News Service 04:58

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 мая, отменил свой указ от 21 мая о назначении Елены Зеркаль замглавы президентской администрации. Документ опубликован пресс-службой украинского лидера.
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Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы своей администрации

Комсомольская правда10:25

Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского

Известия02:01

Указ о назначении зама Климкина в администрацию пропал с сайта Зеленского

РБК03:52

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

РИА Новости04:42

Указ о назначении замглавы администрации Зеленского исчез с сайта

Московский Комсомолец03:11

Зеленский и Коломойский ведут борьбу за кадры

News.ru08:53

Замглавы МИД Украины отказалась от должности замглавы администрации президента

ТАСС01:36
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Здоровье

Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове

К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено в 07:01
Здоровье

В Москве провели двухтысячную операцию по уникальной методике

Две тысячи операций по уникальной методике с доступом через пупок провели врачи столичной детской больницы имени святого Владимира.
Обновлено в 04:55
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Спорт

Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают

Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Обновлено в 11:34
Общество

Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Экономика

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Политика

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Общество

Беглов пообещал сделать Петербург удобнее

Власти Санкт-Петербурга будут расширять программы доступной комфортной среды для инвалидов, заявил врио главы города Александр Беглов на расширенном заседании Координационного совета по делам инвалидов.
Обновлено в 12:15
Кино

Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

Татуировка, сделанная на руке британской актрисы Софи Тернер, сыгравшей Сансу Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено в 07:12
Экономика

НЛМК разместит 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4,7%

НЛМК разместит семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 11:03
Футбол

Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги Европы

Есть шанс только на восстановление Канте. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.
Обновлено в 09:28
Гаджеты

Смартфоны Huawei могут остаться без новых процессоров

У Huawei есть собственное производство процессоров, но решение ARM отразится и на нем — в чипах Kirin используются технологии ARM (ARM Cortex, ARM Mali), отказаться от которых не получится сколько-нибудь просто или быстро.
Обновлено в 08:47
Гаджеты

У Samsung Galaxy S11 не будет подэкранной камеры — она по-прежнему будет врезана в дисплей

Недавно появились слухи о том, что флагманский смартфон Samsung следующего поколения, Galaxy S11, получит подэкранную фронтальную камеру, но судя по новым данным, такое решение если и появится, то в модели через поколение.
Обновлено в 10:14
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Спорт

Демар выиграл десятый этап велогонки «Джиро д’Италия»

Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе

На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «ПЕК Зволле» Намли

Обновлено в 07:11
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Обновлено в 08:07
Авто

Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Политика

Токио указал всему миру на ошибку в написании имени премьера Японии

В Японии уверены, что мир научится произносить имя премьер-министра правильно, хотя у многих это займет большое количество времени.
Обновлено в 11:53
Экономика

Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики

Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции.
Обновлено в 06:01
Наука

Ученые выяснили, как слепые люди узнают о внешности животных

Для проведения исследования ученые выбрали 20 слепых и 20 зрячих людей и попросили их по-разному сгруппировать различных животных: от большего к меньшему, от высокого к низкому, по текстуре кожи (мех, чешуя и так далее), форме и цвету.
Обновлено в 08:23
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак

Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.
Обновлено в 09:20
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

ВВС США развернули ракеты с боеголовками для уничтожения электроники

Крылатые ракеты, при помощи которых ВВС США будут уничтожать электронику противника, оснащены импульсными излучателями, которые по факту представляют собой что-то вроде мощных магнетронов, генерирующих радиоволны.
Обновлено в 07:02
Общество

Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено вчера в 21:50
Общество

Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Футбол

«Ливерпуль» установил цену за Уилсона

Полузащитник «Ливерпуля» Гарри Уилсон заинтересовал ряд европейских клубов.
Обновлено в 11:58
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