Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС. По словам Зеленского, он принял такое решение, так как традиционный парад очень дорогой.

Зеленский отменил парад в День независимости на Украине

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