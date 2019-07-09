Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на УкраинеГазета.Ru 11:31
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС. По словам Зеленского, он принял такое решение, так как традиционный парад очень дорогой.
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