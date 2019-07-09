Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на УкраинеГазета.Ru 11:31
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС. По словам Зеленского, он принял такое решение, так как традиционный парад очень дорогой.
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Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за задымления в ТЦ эвакуировали около 500 человек
Задымление из-за короткого замыкания произошло в торговом центре Ростова-на-Дону, из здания эвакуировано 500 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС.
Обновлено в 14:52
Политика
Трамп назвал «дурацким» раскритиковавшего его британского посла
Президент США Дональд Трамп назвал "дурацким" посла Великобритании в США Кима Дэррока, который в направленных в Лондон секретных телеграммах нелестно высказывался об администрации американского президента.
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В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе
В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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Политика
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В свою очередь, юрист ФБК Любовь Соболь сообщила "Эху Москвы", что ей не дали проверить подписи конкурентов.
Обновлено в 05:00
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Бывший президент Украины Пётр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве.
Обновлено в 13:59
Политика
Путин заявил об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане
Президент России Владимир Путин заявил, что знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане в 2014 году.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля
Суд постановил продлить срок содержания под стражей Дельпаля до 13 октября 2019 года, поскольку следствие считает, что гражданин Франции, оставаясь на свободе, может скрыться, попытаться уничтожить улики, оказать давление на свидетелей, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 14:10
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»
В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
Обновлено в 12:26
Футбол
Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта
Вратарь сборной России про футболу и московского "Локомотива" Гилерме заявил, что клуб не прилагает усилий для заключения с ним нового контракта.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
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Происшествия
На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила
Обновлено в 15:23
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Политика
В Тбилиси проходят несколько акций протеста
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Политика
В Кремле считают абсурдом отказ Лондона в аккредитации Sputnik и RT
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании не выдал представителям информагентства RT аккредитацию для участия в Глобальной конференции по свободе прессы.
Обновлено в 07:09
Общество
Июнь 2019 года оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Первый летний месяц в России стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, рассказал сегодня на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Политика
Владимир Путин поддержал изобретение молодого ученого из УрФУ
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Екатеринбург провел встречу со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.
Обновлено в 12:43
Политика
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 12:56
Футбол
Во Владикавказе вновь учрежден футбольный клуб «Алания»
Во Владикавказе вновь учрежден футбольный клуб «Алания». Теперь у него новая организационно-правовая форма.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Виннипеге из-за утечки газа в отеле госпитализированы 46 человек
В канадском Виннипеге 46 постояльцев отеля были госпитализированы из-за отравления угарным газом.
Обновлено в 15:09
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Синод РПЦ выступил против раскола Сербской церкви в Черногории
Особую тревогу Синода вызывает опубликованный правительством Черногории в мае 2019 года проект закона о свободе религии, содержащий, как отмечено в заявлении, ряд дискриминационных мер, среди которых - изъятие в собственность государства части имущества Сербского патриархата, включая здания храмов и монастырей.
Обновлено в 10:30