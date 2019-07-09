Политика

Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизныРБК 12:47

Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на официальной странице в Facebook.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Зеленский объявил об отказе от военного парада на День независимости Украины

Взгляд.ру11:16

На Украине выплатят премии военным вместо парада на День независимости

РИА Новости12:53

Зеленский отменил проведение парада в День независимости 24 августа из-за его дороговизны

ТАСС11:34

Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны

РБК12:47

Зеленский отменил «помпезный военный парад» в День независимости

RT на русском11:41

Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины из-за его дороговизны

Коммерсантъ12:53

Зеленский отменил парад в День независимости на Украине

Газета.Ru11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 17:15, Вашингтон
Политика

Путин прокомментировал введение санкций в отношении Грузии

"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу", - заявил глава государства.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В Ульяновске загорелось здание правительства

В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Обновлено в 09:09
Политика

Саакашвили сравнил Путина и Грузию с котом и мышью

Заявления президента России Владимира Путина относительно санкций в отношении Грузии политик сравнил с поведением кота, «который играет с мышкой».
Обновлено в 16:57
Политика

Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку

Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 17:09
Политика

Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.
Обновлено в 12:02
Политика

Синод РПЦ выступил против раскола Сербской церкви в Черногории

Особую тревогу Синода вызывает опубликованный правительством Черногории в мае 2019 года проект закона о свободе религии, содержащий, как отмечено в заявлении, ряд дискриминационных мер, среди которых - изъятие в собственность государства части имущества Сербского патриархата, включая здания храмов и монастырей.
Обновлено в 10:30
Политика

Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции

Обновлено в 05:16
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы

Обновлено в 16:58
Происшествия

Пассажир упал под поезд метро на станции «Тверская» в Москве

Обновлено в 15:08
Армия и оружие

Липецкая делегация посетила авиабазу Хмеймим в Сирии

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Ростове горит музыкальный театр

В Ростове в музыкальном театре, расположенном в центре города на Большой Садовой, произошло возгорание. Пожар начался около 17 часов 9 июля.
Обновлено в 10:28
Авто

Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России

Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Обновлено в 15:46
Транспорт

Ливни затопили дороги Петербурга

Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе

В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 08:29
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета

Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Обновлено в 08:19
Кино

Вышел трейлер приключенческого фильма «Дора и Затерянный город»

В YouTube на канале киностудии «Paramount Pictures Россия» опубликован новый трейлер приключенческого фильма «Дора и Затерянный город» Джеймса Бобина.
Обновлено в 10:17
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку

Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Наука

Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг

Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Испании загорелся крупнейший океанариум Европы

Сегодня днём в самом большом океанариуме Европы, расположенном в испанской Валенсии, случился пожар.
Обновлено в 09:58
Гаджеты

Apple представила обновлённые MacBook Air и MacBook Pro

Американская компания Apple представила обновлённые модели ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro.
Обновлено в 11:32
Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Общество

Представители 69 стран приняли участие в Московском урбанфоруме

Обновлено в 07:45
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное